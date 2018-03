Saúl Berjón: "El equipo está bien pese a los resultados"

Tras el partidillo de esta mañana ante el Vetusta, Saúl Berjón ha atendido a los medios de comunicación en El Requexón. El ovetense apunta al once titular tras cumplir sanción en el choque contra el Barça B del pasado viernes.

Su expulsión

"Da mucha rabia perderse un partido así, pero hay que dejarlo atrás y centrase en el Tenerife".

El empate ante el Barça B

"El resultado ante el Barça B no fue bueno, como los últimos que estamos teniendo, pero fue injusto porque el equipo mereció más. Estamos mostrando una buena imagen. Cuando empatamos merecemos ganar y cuando perdemos merecemos empatar por ocasiones. Lo que pasa después no es cosa nuestra. Hay que adaptarse, hay que jugar como nos permitan".

"Desde arriba, la jugada del gol de Toché va muy rápido. Pero el línea que está ahí parado debería haberlo visto bien. Se equivocó, no pasa nada. A jugar en Tenerife y olvidarnos de ese error".

La imagen

"Hay que seguir como estamos porque el equipo está bien pese a los resultados, seguro que en poco tiempo volverán".

La racha del Tenerife

"En Segunda es todo muy complicado. No importa que un equipo esté en racha y otro no. Todos los rivales son difíciles esté o no en buena dinámica de resultados. Cuando nosotros estamos en racha nos cuesta ganar. Vamos a Tenerife a ganar, estoy seguro de que lo conseguiremos".

La igualdad

"Seguimos sextos, los de arriba no se van y los de atrás aprietan un poco más. Quiere decir que no solo somos nosotros los que no ganamos. Hay que ganar, sumar ante los de arriba por posibles empates, y seguir peleando para estar en el follón".