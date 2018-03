Un bloque que necesita puntos

El Oviedo necesita convertir las buenas sensaciones en puntos. Los azules, a pesar de que siguen ofreciendo una imagen de equipo sólido en sus últimos partidos, llevan sólo dos puntos en los cuatro últimos encuentros y acumulan dos derrotas seguidas a domicilio. Los de Anquela intentarán cambiar esa trayectoria hoy (21 horas, Gol) con una victoria fuera, que además sería la primera del año, ante un Tenerife que llega al choque frente a los azules en su mejor momento de la temporada tras sumar diez de los doce últimos puntos en juego.

Unos buenos resultados que han coincidido con la llegada de Joseba Extebarría al banquillo canario tras la destitución de Martí. El exfutbolista vasco aún no sabe lo que es perder con su nuevo equipo, al que ha colocado de nuevo con aspiraciones para pelear por meterse en el play-off de ascenso a Primera. Los isleños son decimosegundos, pero están a seis puntos del Oviedo, equipo que ahora ocupa la sexta plaza, la última que clasifica para disputar el play-off. Por lo tanto, el choque de hoy se les presenta como una de sus últimas posibilidades para engancharse a una lucha que se plantea encarnizada en esta recta final de la temporada por la cantidad de equipos que la van a librar.

El Oviedo llega a este encuentro con una ausencia notable y con una sorpresa en la convocatoria. La ausencia es la de Folch, el único jugador azul que ha disputado todos los minutos de Liga, que cumple un partido de sanción por acumulación de tarjetas, y la sorpresa es que Hidi se haya quedado fuera de la lista. La ausencia del húngaro extraña porque era uno de los principales candidatos para suplir a Folch en el centro del campo. Hidi ya fue la apuesta de Anquela para sustituir a Rocha en el empate a cero ante el Albacete después de que el extremeño fuera sancionado por su injusta expulsión en_Cádiz. Que no viaje Hidi abre aún más las especulaciones sobre cuál será el once elegido por Anquela para enfrentarse al Tenerife. La solución más sencilla, que trastocaría menos el once, y más utilizada por el entrenador azul sería la de colocar a Mariga en el lugar de Folch. En ese caso, el Oviedo podría continuar con el mismo dibujo, con cinco defensas, Rocha y Mariga por delante de la zaga, y regresar a un trío arriba formado por Aarón Ñíguez, por la derecha, Saúl Berjón, por la izquierda y_Toché en punta.

Otra opción que está sobre la mesa es la de colocar a Forlín en el puesto de Folch. Eso dejaría dos posibilidades: colocar a Verdés en el lugar del argentino y mantener la defensa de cinco o cambiar el sistema a una defensa de cuatro, con dos mediocentros y una línea de tres por delante en la que estaría Fabbrini en la media punta. El ariete seguiría siendo Toché. Esta última opción es la que obliga a Anquela a hacer más cambios y parece, por lo tanto, la menos probable.