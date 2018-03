Toché: "Cada uno debe mirarse el ombligo y ver qué hace mal"

Toché, sancionado de cara al choque del domingo ante el Granada, fue el encargado de atender a la prensa en el primer entrenamiento de la semana, el que se ha desarrollado esta tarde en El Requexón.

La derrota de Tenerife

"Fue un fin de semana fastidiado, se hace largo. No te apetece ver fútbol y descansar viene bien para resetear y tratar de volver con la intención de darle la vuelta a la situación".

"Fue uno de los peores partidos del año. No fue el Oviedo que estamos acostumbrados a ver. Fuimos justos perdedores. Ellos hicieron dos golazos, fue mérito de ellos. Nosotros tuvimos alguna opción en la segunda parte pero el resultado es justo. Cada uno debe mirarse el ombligo y ver qué hacemos mal. E intentar cambiar".

Coincidencia con los dos últimos años

"Se parece cero. Si preguntas a alguno del equipo alguno no sabrá qué pasó los últimos años y los que hemos estado vemos que es diferente. Cada año tiene su historia, son momentos diferentes. No pensamos en años anteriores y no vale para nada".

"Sabemos que esa racha buena no duraría toda la temporada, que sería complicado mantenerla. Es un momento menos bueno, hay que analizar en qué nos estamos equivocando y hay que intentar no alargar los malos resultados. Queda muchas jornadas, el tramo final debe tener otra racha positiva".

Razones para la mala racha

"Es algo futbolístico. Coincide después del derbi, que la gente pensaba que ya habíamos cumplido pero dentro sabíamos que costó ganar pero somos conscientes de lo difícil que es esto".

Sin delanteros

"Saldrá otro compañeros y lo hará bien, seguro. Hemos tenido muchas bajas y las hemos solventado bien toda la temporada. El entrenador sabe lo que hará. Los delanteros del filial lo están haciendo muy bien, yo les veo trabajar con nosotros. Pero a veces jugar de inicio con un chaval que lleva poco en Segunda es complicado pero el entrenador decidirá lo que le convenga al equipo".

El calendario

"Siempre he pensado que si estamos a nuestro nivel van a llegar los resultados. Dependemos de nosotros. Prefiero jugar contra equipos de arriba, que vengan aquí a intentar ganar, que otros como el Albacete que venía a buscar el empate. Esos equipos no nos vienen bien porque nos cuesta llevar el peso del partido. Se nos dan mejor los rivales que vienen al Tartiere a ganar".