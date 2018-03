Anquela: "La opción principal como delantero es Steven"

Juan Antonio Anquela atendió a los medios esta mañana tras la sesión a puerta cerrada que le sirvió para ir retocando su equipo en una semana en la que las bajas vuelven a afectar sus planes.

Los tocados

"Folch y Forlín están mejor. Han entrenado con normalidad y a ver si completan el entrenamiento de mañana. Cuento con ellos si están en condiciones".

El delantero centro

"Esta semana ha venido Steen, a ver si juega. Sino tenemos otras soluciones dentro del equipo. Esta semana he probado con Aarón y con Saúl, pero la opción principal es Steven. Si no juega buscaremos otra. Para la derecha tenemos alternativas también".

"Steven es un crío con unas buenas condiciones buena. Ya ha debutado en Segunda y lo hizo muy bien. Ha estado toda la pretemporada. Es jugador de área. Lo suyo es el gol".

El Granada.

"Me espero lo que es. Solo hay que ver sus nombres, es un equipo tremendo. No lo pondrá fácil. De la etapa en la que estaba allí queda uno, no más. Los de fuera sí hay gente que estuvieron conmigo".

"Ojalá que Machís siga haciendo las cosas como las está haciendo, lo quiero mucho. Es una de mis debilidades".

El partido

"Es un encuentro para competir. Siempre he guardado el mismo discurso y la misma línea. Este equipo hace lo que puede y en casi todos los partidos da su cien por ciento. Contra eso no se puede pedir más. Lo da todo".

La racha

"Ahora algunos ven que puede pasar lo de años anteriores. Que el equipo se va a caer. Pero quiero recordar que hubo un momento en el que estábamos primeros. Con el 0-1 en Albacete éramos líderes. Y en Cádiz con el 0-1, éramos segundos. Volveremos a hacer las cosas bien, estamos convencidos. Estamos una mala racha. Jugamos un partido malo, el de Tenerife. Ante el Barcelona B jugamos bien y marcamos un gol. El día de Albacete hicimos lo que teníamos que hacer. La única queja de los partidos sin ganar la tengo de Tenerife".

"Dan todo lo que tiene. Si no damos más es que no podemos o no sabemos".

"La victoria vendrá cuando se juegue bien. Esta enfermedad ya la pasamos en la primera vuelta. El remedio lo encontramos y es el mismo. La enfermedad se llama Segunda División y las rachas. El remedio es competir. Lo hemos hecho siempre".

El sistema

"En la pretemporada trabajamos todos los sistemas posibles. He jugado 5 liguillas con este sistema, con tres centrales. Y éramos el equipo menos goleado. No me es extraño para nada. Me adapto a lo que tengo, a las necesidades. Y durante el partido raro es el choque que no cambiamos. Somos un equipo que ha jugado de todas las maneras posibles".

Falta de profundidad

"Es por la falta de movilidad. La profundidad se consigue moviéndose. A veces queremos el balón al pie. Cuando los laterales desdoblan somos profundos y creamos ocasiones. En los últimos partidos no lo hemos hecho: los laterales desdoblaron menos. No llegamos. Si pedimos al pie no llegaremos. El delantero hace un desgaste tremendo y sin frutos. Nos esta costando crear ocasiones. Nuestro sistema ha sido incómodo a los rivales y hay que analizar las ventajas e inconvenientes. Siendo solidarios solventábamos las debilidades. Las ventajas estaban por fuera. Las aprovechábamos. Ahora hay momentos que no las aprovechamos".

Ver el partido desde la grada

"Se sufre más en casa, cuando te echan y lo ves por la tele. A mi me da igual, sufro lo mismo en el banquillo que fuera. Aunque ahora siento indefensión e impotencia".