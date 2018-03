Steven reanima al Oviedo

El Oviedo se quitó ayer una enorme losa de encima, un peso que le asfixiaba tremendamente y que amenazaba con dejarle en la cuneta en el momento en el que el resto acelera. El triunfo ante el Granada, sustancioso por el rival, duro por las circunstancias y revitalizador por sus efectos, no sólo alivia profundamente el panorama azul sino que debe servir desde ya como obligatorio impulso para enfocar con confianza el sprint final. El punto de inflexión de la segunda vuelta. Lugo, parte dos.

En el libro de registros quedará el canterano Steven, un joven delantero de carrera ortodoxa que ayer dio al Oviedo, con su gol de pillo, con su oportunismo de nueve, la victoria que más necesitaba. Al minuto de entrar en el campo (¡al minuto!) cazó un rechace del fallón Varas y abrochó el bingo azul. Cuando corrió a celebrarlo, emocionado, no sabía qué hacer, si besarse el escudo, si dedicárselo a su padre. Al final del partido, comentándola con la familia a la salida del parking, el chaval solo daba las gracias. Hay veces que tienes que estar en el momento oportuno y en el lugar preciso, jornadas que abren puertas de par en par. Con el Vetusta, Steven sólo llevaba un gol en toda la segunda vuelta. Ayer anotó su primer tanto en el fútbol profesional. Si el Oviedo llega a buen puerto, esta contribución se recordará.

El fenómeno Steven, que inundará páginas y tertulias, no debe ocultar las carencias futbolísticas de este equipo (especialmente visibles en la horrible primera parte de ayer), sin autoridad en el centro del campo y sin mayor plan ofensivo que la imaginación de los de arriba. Una realidad que no es nueva y que no parece que vaya a cambiar. Ya se sabe que más que jugar, el Oviedo brega. Brega tanto que, a veces, se extralimita. Christian Fernández representa ese pura sangre que le gusta a Anquela, pero tiene cosas indefendibles. Con el 2-1, el cántabro le plantó ayer un peligrosísimo codazo en el cuello a Joselu por el que debió ser expulsado. Este tipo de acciones siempre deben ser denunciadas. El árbitro, tantas veces convertido en mano negra en los últimos partidos, con razón la mayoría, le mantuvo sobre el campo. Se equivocó.

Como se trataba de cambiar la dinámica para poder respirar, la victoria, de vuelta seis partidos después, debe convertirse en una especie de reseteo para la mente y para las piernas del Oviedo, un chute de energía, seguridad y optimismo para reforzar la confianza y volvérselo a creer, camino de Córdoba. En un momento fundamental, sin delanteros disponibles y con los fantasmas preparados para liarla gorda, el equipo de Anquela, sostenido por el gigantesco Folch, volvió a responder con lo que acostumbra: poco fútbol y mucho orgullo. El jienense tendrá (tiene) peores cartas que muchos de sus colegas, pero está preparado para furar y competir hasta el final. Con delanteros o sin ellos. Con sus armas, con su idea, pero hasta el final. Quedan once partidos a cara de perro. Poder, se puede.