Anquela: "Ojalá siga en el Oviedo, aquí estoy superfeliz"

Juan Antonio Anquela solo piensa en el presente inmediato, en el día a día, pero cuando se le cuestiona sobre el futuro más cercano, el que asoma a partir de junio, lo tiene claro: "Ojalá siga en el Oviedo, estoy superfeliz aquí. Lo que veo cada domingo no lo he visto en ningún sitio. Pero no quiero hipotecar a nadie", explicó el técnico azul que emplaza la toma de decisiones al final de la presente temporada. "Algo ha habido con el club, pero no me interesa tratar eso ahora. No quiero estar en un equipo que si las cosas se tuercen haya problemas desde el primer día", declaró en a Deportes Cope Asturias.

Para reflejar su postura, el jienense puso un ejemplo: "Estoy en el equipo que he deseado estar mucho tiempo. Lo mismo dije en Granada. Dejé Alcorcón, que era mi casa, porque a Primera no se le puede decir que no. Firmé dos años y no acabé ni uno. Ya no he vuelto a firmar dos años. Si termino el año y están contentos conmigo, seguiré".

Anquela también valoró el proyecto y las dificultades para competir en el mercado: "El Oviedo tiene que hacer un proyecto sólido, con una base fuerte. No hemos podido competir con muchos equipos. Ángel (Martín González) me decía: 'Éste le da al que queremos tanto dinero'. Pero hemos construido un equipo sólido. Quizás no tenemos jugadores determinantes pero podemos competir ante cualquier rival".