Volver a la buena senda

Hubo una época, no tan lejana, en lo que todo iba de cara. El Oviedo ofrecía buen fútbol pero, además, los astros le sonreían. Un resbalón a la hora de chutar un penalti llevaba la pelota a la red. Un chut desde la frontal lograba superar un bosque de piernas. Una expulsión a los 15 minutos no fragmenta el muro. Entonces, finales de 2017, al Oviedo le salía todo: Aarón marcaba el penalti postrero en Tarragona, Rocha acertaba con la meta del Lorca y la expulsión de Yeboah en Sevilla no impedía la victoria. Aquel Oviedo, disparado a los puestos de honor, era un conjunto capaz de sobreponerse a cada trampa en el camino. En pleno 2018, el viento parece haber cambiado de dirección y las visitas de los azules han perdido lustre. El equipo ha dado la cara en escenarios complicados como Huesca o Vallecas pero la victoria se resiste. Los de Anquela quieren que Córdoba signifique el regreso a la buena senda de noviembre y diciembre del pasado año.

El Oviedo logró merodear los puestos de ascenso directo gracias a mantener su excepcional rendimiento en casa y lograr varios botines fuera. Durante aquella racha de la primera vuelta, los azules cosecharon tres victorias en cuatro visitas consecutivas: ganaron en Tarragona (1-2), Lorca (0-2) y Sevilla (0-1) y cayeron en Valladolid (3-1). Preguntado por el rendimiento del equipo fuera, Carlos Hernández fue ayer claro: "Puntuar fuera es fundamental para estar arriba. Es lo que te hace marcar la diferencia de estar arriba o en mitad de la tabla para abajo". Con ese ánimo, el de sacar algo positivo de Córdoba, viajan los azules a El Arcángel. Los números fuera en lo que va de año están dando la espalda al Oviedo. Ahí está el principal punto de mejora si los azules quieren colarse entre los seis primeros. En 2018, los de Anquela han logrado empatar en Huesca (1-1), Vallecas (2-2) y Reus (0-0), para cosechar después tres derrotas consecutivas: en Cádiz (2-1), Zaragoza (2-1) y Tenerife (3-1). En total, 3 puntos de los últimos 18 en juego a domicilio.

Pero la de Córdoba no será una empresa sencilla: los de Sandoval acumulan cuatro victorias consecutivas.