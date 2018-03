Rocha y Hidi quieren estar junto a Folch

Rocha dio un susto el miércoles al recibir un fuerte golpe en un tobillo, pero todo hace indicar que podrá estar en la lista de convocados para disputar el encuentro de mañana (18 horas) ante el Córdoba. El centrocampista ha sido uno de los fijos de Anquela esta temporada, formando siempre junto a Folch en el doble pivote que ha venido utilizando el Oviedo. Pero, en la pasada jornada, Anquela sorprendió a todo el mundo colocando en ese puesto a Mariga y dejando al extremeño en el banquillo.

El keniano no podrá estar mañana y por eso las opciones de regresar al once titular de Rocha son muy grandes. El único que podría evitarlo es Hidi, el otro futbolista azul que puede ocupar esa posición. La falta de minutos del húngaro invita a pensar en el regreso del extremeño, aunque tampoco Mariga estaba contando con minutos antes de que Anquela apostara por ponerlo frente al Granada. De hecho, el africano fue suplente en el encuentro que los azules empataron (0-0) ante el Albacete, en el que Rocha cumplía un partido de sanción. Ese fue el último partido que jugó Hidi y lo hizo formando de inicio junto a Folch. Un Folch que es el que menos dudas ofrece sobre su presencia mañana en el equipo. La ausencia de Rocha la pasada jornada extrañó especialmente porque era también una buena oportunidad para Anquela de volver a alinear a sus dos mediocentros de confianza después de no haberlo podido hacer ante el Tenerife. Más aún teniendo en cuenta que en ese partido que los azules perdieron (3-1) frente a los isleños, el único que se ha perdido esta temporada Folch, el sustituto para el catalán no fue ni Hidi ni Mariga, si no que decidió colocar a Forlín junto a Rocha.

Un experimento que ya hizo Anquela al principio de la temporada y que no terminó de funcionar ni entonces ni ahora.

Las opciones de Hidi se reducen aún más teniendo en cuenta que Anquela busca dar más solidez al equipo, que reciba menos goles que en los últimos desplazamientos, y el húngaro es un jugador con un perfil algo más ofensivo. Es cierto que Hidi tiene una visión de juego privilegiada que podría aportar al equipo ofensivamente, pero también lo es que Anquela no termina de estar convencido de que su capacidad para dar equilibrio al equipo y para aportar la brega y sacrificio que se necesita en el centro del campo.

Rocha, por su parte, tiene la ventaja de entenderse a la perfección con Folch, jugador con el que ha disputado ya muchos minutos. El extremeño tiene además un gran golpeo de balón, como ya ha demostrado esta temporada con goles como los que marcó en la victoria (0-2) ante el Lorca o en la falta decisiva que transformó en el triunfo (0-1) ante el Sevilla Atlético.