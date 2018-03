El Oviedo va de aguafiestas

Al Oviedo poco le importa lo que ha pasado y mucho lo que queda por hacer para estar al final de la Liga entre los seis primeros clasificados. Y lo que más le preocupa en estos momentos es ganar hoy (18 horas) en el campo de un Córdoba que llega al choque tras sumar cuatro victorias seguidas que le permiten aspirar a una permanencia que hace muy poco tenían muy complicada.

A once jornadas del final de la competición, el equipo de Anquela se encuentra en situación de pelear por meterse en los play-off de ascenso a Primera y, si coge una buena racha, incluso de luchar por uno de los dos primeros puestos de la clasificación, los que dan el ascenso directo. El conjunto azul es séptimo, empatado a puntos con el quinto, el Granada, y con el sexto, el Zaragoza. Una de las cosas que deberá hacer el Oviedo para avanzar puestos en la clasificación es empezar a sumar a domicilio. Los azules no han ganado fuera de casa en lo que va de año y acumulan tres derrotas en sus tres últimos desplazamientos: Cádiz (2-1), Zaragoza (2-1) y Tenerife (3-1). Los azules no han tenido ninguna fortuna en cuanto al momento en el que les ha tocado vérselas con el Córdoba. El cuadro andaluz se daba prácticamente por descendido hace un mes. Ahora, tras sumar los últimos doce puntos disputados, el equipo está en un estado de euforia enorme y convencido de que es posible salvar la categoría. Un buen momento que ha contagiado al público, que hoy llenará el Nuevo Arcángel. Lo hará también por el empeño del club, que puso las entradas a un euro para que hoy el campo cordobés sea una caldera.

El Oviedo llega a este encuentro con una ausencia importante como es la de Aarón Ñíguez. Una sobrecarga muscular ha tenido al ilicitano toda la semana renqueante y Anquela ha decidido no arriesgar y dejarlo fuera de la convocatoria para darle descanso. Otro que sorprendentemente se ha quedado fuera de la lista es Héctor Verdés. El central ha sido el reserva habitual del trío formado por Christian Fernández, Forlín y Carlos Hernández, un puesto que para el encuentro de esta tarde será para Valentini.

La ausencia de Ñíguez lleva a pensar en un Oviedo similar al que salió de inicio la pasada jornada, con Toché ocupando el puesto de delantero en lugar del ilicitano, que jugó en esa posición ante las bajas por sanción de Linares y del ariete murciano. Fabbrini y Saúl Berjón apuntan a ser los compañeros de Toché como hombres más ofensivos del equipo azul.

También parece bastante probable que el doble pivote lo ocupen Folch y Rocha. El extremeño perdió la titularidad en la victoria (2-1) ante el Granada pero la ausencia de Mariga, que jugará hoy con la selección de Kenia, lleva a pensar que recuperará su puesto. La otra opción es la de Hidi, un jugador en el que Anquela ha confiado bastante poco en las últimas jornadas. Un Oviedo que, salga quien salga al campo, deberá sobreponerse a un ambiente de excepción para sumar tres puntos de oro.