"Con el 0-1 no se mató el partido: faltó ambición en la segunda parte"

Nacho Canga y Kiko Arias, técnicos durante muchos años de las categorías inferiores del Oviedo, no las tenían todas consigo al inicio del partido. Los invitados por LA NUEVA ESPAÑA para seguir el compromiso del Real Oviedo en Córdoba coincidían en que el partido era "muy difícil" porque, aunque en descenso, el rival llevaba una excelente racha de cuatro victorias tras la llegada de Sandoval al banquillo. "Es un equipo muy distinto porque encaja menos y sigue marcando", alertaba Kiko.

La principal preocupación de Nacho era que sólo ve a dos jugadores en el Oviedo (Saúl Berjón y Fabbrini) capaces de dar un cambio de rumbo a los partidos y, explicaba, "entre once jugadores eso es muy poco". El extécnico echa de menos "a otro medio que desequilibre y que asista a los delanteros, que están indefensos".

Ambos confiaban en la solidez defensiva de los de Anquela y en aprovechar las oportunidades para resolver porque, coincidían, "al equipo le cuesta ser dominador con el balón".

Nada que oponer a la alineación, si acaso un poco de sorpresa la aparición de Cotugno por Diegui Johannesson en el lateral derecho, "pero es porque el técnico busca más solidez defensiva frente a la profundidad de Diegui", argumentaron.

Los primeros minutos fueron esperanzadores. "Me gusta, no se quedan atrás y van a por el partido", señaló Kiko. La primera preocupación llegó con la tarjeta a Forlín a los diez minutos, demasiado pronto para un central. El partido era típico de Segunda, con pocas ocasiones, pero llegó el gol de Fabbrini, el primero suyo con el Oviedo, en la primera visitante. "Es un jugador diferente que va a ser muy importante porque va a más", aclaró Kiko. Nacho, que saltó de la silla con el gol, pedía "no perder los papeles y seguir creando peligro para meter el miedo al Córdoba".

El primer tiempo no deparó más que una excelente parada de Alfonso Herrero a falta de Reyes, y ambos vieron que el Oviedo no empezó el segundo tiempo como el primero. "No estamos asentados, nos falta intensidad", repetían. A los 75 minutos ambos pedían a Anquela un cambio para refrescar el equipo y veían más tocado a Fabbrini, pero Linares entró por Toché y falló la ocasión más clara del segundo tiempo. "Es una pena porque ellos dominan y ponen más, pero tampoco crean ocasiones y era cerrar el partido", señalaban al unísono.

El temor era que llegara una jugada puntual que complicara el partido, y llegó a falta de cuatro minutos con el empate de Aythami en el segundo tiro local entre palos. "Era estar en el filo de la navaja", decía Kiko. "El empate no era malo al inicio, pero con el partido controlado me deja mal sabor de boca aunque el punto será bueno ganando el sábado al Alcorcón", añadía Nacho. La conclusión es que el empate es justo porque "el Oviedo jugó un buen primer tiempo con un total control, pero en el segundo le faltó una pizca de intensidad y ambición, aunque tuvo las mejores ocasiones y no supo decidir".