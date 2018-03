Fabbrini: "El pensamiento es salir a ganar siempre"

Diego Fabbrini redondeó su gran actuación con el primer gol del partido, el que ponía a los azules por delante. El tanto, derechazo con tranquilidad a la red, servía para celebrar su primera diana con la elástica carbayona. Una satisfacción añadida aunque la alegría no pudo ser total por el tanto andaluz a solo tres minutos del final que dejó en tablas el choque. "Estoy contento por mi primer gol, llevaba mucho tiempo sin jugar tras la operación. Estoy feliz por jugar y marcar pero la pena es el resultado, tuvimos mala suerte. El gol a tres minutos del final es una lástima", analizó el italiano al término del encuentro en el Nuevo Arcángel.

"También estoy feliz por mi familia que ha estado conmigo cerca cuando me operé", añadió, antes de ensalzar el espíritu del grupo: "Buscamos ganar en todos los campos aunque no siempre lo logramos. Pero el pensamiento es ese: el de salir a ganar siempre". Para el atacante italiano, llamado a tener protagonismo de aquí a final de temporada, el choque mostró a un buen Oviedo, recuperado tras el bache que se cortó el pasado domingo ante el Granada. "Fue un buen partido y eso que no era sencillo. El Córdoba es un rival duro. Solo nos faltó un poco de buena suerte. Tenemos que seguir en esta línea".