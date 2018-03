Alfonso: "Peleamos cada balón"

Alfonso Herrero no tuvo mucho trabajo a pesar de que el Córdoba apretó en busca del empate. Eso sí, cuando fue exigido, respondió con sobriedad. Sacó una ágil mano a disparo de Reyes y fue rápido al corte en una incursión de Jovanovic en el área. Pero el premio mayor no pudo ser conquistado. Un rebote en el área permitió a Aythami igualar un partido que el Oviedo ya acariciaba. Por eso, la lectura del portero queda condicionada por esa acción final. "El gol llega en los minutos finales y es una faena por lo que habíamos visto en el campo. Pero hay que quedarse con la buena imagen. Peleamos cada balón hasta el final y lo dimos todo para ganar. Ellos también juegan y han hecho muchas cosas bien. Creo que es mejor quedarse con las buenas sensaciones del partido", analiza el portero del Oviedo.

Alfonso sí tiene una satisfacción plena cuando hay que analizar el juego ofrecido por los de Anquela: "Se dio una imagen que el equipo necesitaba. Esa imagen de equipo fuerte, que defiende bien y que sabe aprovechar sus ocasiones en el área de los rivales. El gol es un palo por cómo llega, a solo tres minutos del final cuando ya parecía que lo teníamos en la mano. Pero el equipo está fuerte, lo demostró hoy -por ayer- y no ha dejado de trabajar ni cuando no le han ido tan bien las cosas en esas cinco semanas sin ganar. Ahora, con este trabajo, debemos regresar a la buena dinámica, a los triunfos".

El empate se suma a la victoria del pasado fin de semana ante el Granada para elevar a dos los partidos sin perder. Este inicio de racha rompe con las 5 semanas sin victorias que precedieron a la victoria ante el conjunto nazarí. El único "pero" que se le puede poner a los azules es haber recibido tantos en los dos choques. Ese, el de la seguridad defensiva, es un asunto en el que Anquela pone énfasis en cada intervención.

El ritmo (ganar en casa y empatar fuera) parece el adecuado, así lo considera el guardameta carbayón que, no obstante, insta a los suyos a buscar los tres puntos cada domingo independientemente del escenario: "Habría que ganar todos los encuentros en casa para mantener ese ritmo de vencer en el Tartiere y empatar fuera, y no es sencillo. Tenemos confianza en que vamos a hacer buen papel en lo que queda de campeonato. Este es un equipo unido, con buenos futbolistas en todas sus líneas. Hay que salir a ganar en todos los partidos que quedan. No se puede decir que este equipo no pelea, porque es la seña de identidad de este Real Oviedo".