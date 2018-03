Anquela: "Tuvimos la victoria muy cerca"

Para Juan Antonio Anquela, el partido le deja dos sabores diferentes. Satisfecho por el juego del equipo, esa acción aislada a tres minutos del final impide que la felicidad sea completa. "Hubiera sido una victoria muy bonita", se lamentó en la sala de prensa. La victoria ayer estuvo cerca. "Tuvimos el 0-2 en algunas ocasiones claras, pero no lo hicimos. En una jugada aislada lograron el empate. No es que el Córdoba hiciera muchas ocasiones, pero no hay que darle más vueltas", señaló en primera instancia el entrenador jienense ante los medios de comunicación presentes en El Arcángel.

Más satisfecho le dejó la imagen mostrada por los suyos a lo largo del partido. "La imagen sí me deja más satisfecho. Peleamos hasta el último segundo. Lo tuvimos muy cerca. Hubiera sido bonito e importante ganar aquí pero el rival también juega y lo hace bien", analizó. Y añadió: "Llegamos al área rival y contamos con opciones. La pena es que no la metimos. Y en una jugada que teníamos controlada hay un despeje regular y el rival empata. Con el 1-1 tenemos opciones los dos,en el final del choque. Fue un partido intenso, lo que esperábamos de un rival como este que llegaba en un buen momento de resultado y de juego. No era sencillo y hemos competido a buen nivel".

La conclusión para el entrenador de los azules deja una lectura más positiva que negativa del punto cosechado en tierras andaluzas. "No nos podemos quejar por el 1-1 final. Teníamos a un rival con argumentos delante, un buen equipo. Venía de hacer muchos resultados seguidos positivos, así no es sencillo enfrentarse a ellos, tuvimos el partido controlado la mayor parte del tiempo. Es verdad que cuando ellos empujan lo hacen bien pero si nos referimos a ocasiones no han tenido muchas: la de Alfonso a Reyes y poco más. O al menos no las recuerdo", indicó.