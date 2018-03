El Oviedo lucha con Raúl y Alejandro

Los ovetenses Raúl Marcos y Alejandro Gutiérrez siguen marcándole goles al síndrome de Duchenne. Hoy metieron unos cuantos y, además, en un marco incomparable: el Carlos Tartiere. Tras conocer la historia de estos niños oveteneses –Marcos dona dinero por cada gol que mete a la investigación de Duchenne, que padece su amigo, Gutiérrez– a través de LA NUEVA ESPAÑA, el Real Oviedo se puso en contacto con sus familias y les preparó una bonita sorpresa para esta tarde. Les enseñaron el estadio de sus sueños –ambos son oviedistas hasta la médula– y les presentaron a sus ídolos, los futbolistas carbayones José Verdú "Toché" y Miguel Linares.



"Fue increíble, alucinamos", asegura Marcos, aún nervioso tras haber pasado un rato con los delanteros del conjunto azul. Además de charlar con los futbolistas, Marcos y Gutiérrez también se llevaron un balón firmado por los integrantes de la plantilla del Real Oviedo. Su historia saltó las fronteras asturianas y conmovió a la comunidad futbolera, también al Oviedo.



El club azul recibió a los dos chavales, les mostró su apoyo y les permitió conocer a Linares y a Toché, los dos delanteros del equipo. En el reportaje con este periódico, ambos hacen un llamamiento a Linares y a Toché y los dos arietes no han dudado en sumarse a la causa. El club azul prepara un emotivo vídeo que verá la luz en las próximas horas.



Todo comenzó en diciembre. Tras participar en un acto solidario en favor de la investigación del síndrome de Duchenne, Marcos leyó en LA NUEVA ESPAÑA la realidad de la enfermedad de su amigo: no tiene cura, le acabaría postrando en una silla de ruedas y su esperanza de vida no supera los 30 años. Lejos de amilanarse, que sería lo previsible en un niño de 9 años, Raúl sacó fuerzas de flaqueza y, entre las lágrimas de angustia tras enterarse del sufrimiento de su amigo, dio un paso al frente, se dirigió a su madre y le espetó: "El dinero de los goles lo voy a donar para que investiguen la enfermedad de Alejandro".



Dicho y hecho. Desde entonces, la felicidad por todos los goles que marca Raúl -que no son pocos- es compartida: con sus compañeros de equipo, muchos de los cuales, así como el propio Atlético Lugones, se han sumado a la iniciativa y también recaudan fondos; con su familia, en la que cada vez son más los que premian sus goles; con su profesor de música, Fran Gámez, que también participa; con los dueños de la Taberna Medieval, que aporta su parte; con la asociación Duchenne Parent Project, a la que dona el dinero; y, por supuesto, con su amigo Alejandro.



Me parece muy bien lo que hace y me gusta mucho. Sentí mucha alegría cuando mi madre me contó lo que estaba haciendo Raúl", explicaba en el reportaje Gutiérrez, a quien también le apasiona el fútbol. "Lo practico aunque no juego en ningún equipo", explica sin separarse de su balón. "Es que tengo una enfermedad por la que se me acumula toda la grasa en los gemelos y no saben por qué es", indicaba el pequeño.



A lo que se refiere con tanta candidez es a la distrofia muscular de Duchenne, un desorden progresivo del músculo que causa la pérdida de su función. Los afectados, que no suelen vivir más de 30 años, acaban perdiendo su movilidad e independencia. Afecta a uno de cada 3.500 varones, aunque también se conocen casos aislados de niñas. En Asturias hay en torno a 15 afectados.



"Lo que necesitamos es, ante todo, fondos para investigación. Al ser una enfermedad rara, ni la Administración ni las farmacéuticas invierten lo suficiente. Por eso recaudamos fondos, para incitar a esos estudios", explica Mari Paz Hermida, madre de Alejandro y coordinadora de eventos de Duchenne Parent Project, entidad que ya ha donados más de un millón de euros a esta causa "gracias a campañas como las donaciones por SMS mandando SUEÑO al 28014".

