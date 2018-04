Christian Fernández: "Se da poco valor a lograr los 50 puntos con diez jornadas de antelación"

El Oviedo completó esta mañana la segunda sesión semanal en El Requexón, con todos los jugadores disponibles excepto Olmes, lesionado. Al término de la misma, Christian Fernández atendió a los medios.

El choque del domingo.

"Tenemos ganas del partido para volver a la senda de la victoria y engancharnos de nuevo a los puestos de arriba. Quedan 27 puntos por jugar y llevamos el mismo bagaje que en la primera vuelta. Estamos en la pelea. Independientemente de los resultados vamos para adelante, nunca escatimamos en esfuerzos. Cosas como las del sábado pueden pasar, más aún en Segunda".

Las expectativas.

"Todo pasa por ganar en Lugo. Cuando se habla de la situación del equipo es normal que mires lo que hiciste anteriormente. El equipo no está tan mal. Tras el derbi se sobredimensionó todo. Parecía que ya habíamos ascendido. Los más concienciados éramos nosotros. No puedes quitarle la ilusión a la gente pero hay que ser consciente de dónde estamos. A veces se pierde la perspectiva. Conseguir los 50 puntos con diez jornadas de antelación es un objetivo que muchos equipos firmarían y se le da poco valor. Quizás por la trayectoria que llevábamos".

El Lugo.

"Hay equipos que están sufriendo arriba. Parecía el Lorca desahuciado y gana. Igual que el Sevilla. El Lugo está en una situación similar a la nuestra. Eso habla del nivel. Por encima están Sporting y Rayo ahora mismo pero hay que ser consciente de que vamos a una batalla contra un equipo que es de los que mejor fútbol practica aunque llega con dudas. Es uno de los partidos más difíciles hasta el final de temporada".

¿Jugador duro?

"Las críticas me dan igual. Lo que se diga de mí con 33 años no me importa. Sé a quién le tengo que dar cuentas y tengo en estima las críticas de quien quiere lo mejor para mí. El resto me da igual. Sé que esto es negocio y que vende. Conmigo no van a tener negocio, voy a seguir dando lo mismo por este escudo, jugando al límite del reglamento. A veces me pasaré y otras, no. Nunca he tenido el cartel de violento y no lo tendré ahora por mucho que alguno quiera ponérmelo".