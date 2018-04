Anquela: "Quiero un Oviedo con personalidad"

Juan Antonio Anquela confía en los suyos. El técnico afronta el duelo de Lugo con la tranquilidad del trabajo hecho durante la semana. Esta mañana atendió a los medios tras la sesión a puerta cerrada en El Requexón.

Los tocados

"Forlín está bien, está disponible para el domingo. Ha trabajado con normalidad. Mariga tenía unas pequeñas molestias para jugar ante el Alcorcón y él mismo dijo que no estaba bien, un gesto que le honra. Ahora sí está bien".

El partido.

"Será precioso, con ambiente de fútbol bonito, con nuestra gente como siempre. Queremos competir, hacer lo que hacemos todo el año. Cuando hacemos las cosas como se quiere, cuando lo hacemos simple y como sabemos somos un rival de ganar en cualquier sitio".

El Lugo.

"Lo he visto todo el año y no me deja de sorprender. Aprieta de verdad, crea muchas ocasiones porque llega con mucha gente en el área. Está como nosotros, con problemas últimamente, pero es un equipo trabajado", que sabe lo que quiere".

"Respecto a la primera vuelta, cuando vino al Tartiere líder, han cambiado los resultados. El otro día pierde 3-0 en Tarragona y es para verlo. No era para ese resultado, para nada. El Lugo siempre deja cosas".

"Tiene futbolistas muy buenos, un par en el medio del campo con calidad, delanteros por doquier, bandas? Llevan casi más puntos que el año pasado. Es un señor equipo que aquí vino de líder y dio una sensación impresionante. No hay ningún partido que flojee".

El duelo de la primera vuelta.

"Me acuerdo que en la primera parte el Lugo fue infinitamente mejor que nosotros. Jugaron muy bien. En la segunda le dimos la vuelta, estuvimos bien. Cogimos una racha buena a partir de entonces. A ver si podemos repetir".

El sistema.

"Cambio muchas veces durante todo el año. Hemos jugado durante los partidos con defensa de cuatro y de cinco. Em cada entrenamiento táctico cambiamos. El día del Lugo en la ida cambiamos. Nos marcaron y cambiamos. Lo hacemos siempre, nos adaptamos, para eso tenemos futbolistas que son capaces de variar su posición y cambiar el sistema. Christian toda su vida ha sido lateral y lo metemos de central. Tenemos muchas maneras de estar equilibrado, eso es lo que buscamos porque es lo que te hace ser un buen equipo".

"Ayer los ves entrenar y se me caen los palos del sombrajo. No es así, hay que ganárselo todos los días, no podemos conformarnos con poco. A los mejores es a los que hay que exigirles. Pedirles todos los días. Deben ser ejemplo. Los mejores deben dar un paso adelante pero todos los días. Y jugar para el equipo, para el Oviedo".

Desplazamiento de oviedistas.

"Es una locura. La mayor satisfacción en el fútbol es ver la ilusión de la gente. Ver que van a estar ocupando medio campo. Hay que jugar para ellos, también para nosotros. Podemos hacer felices a mucha gente con poquito, compitiendo. Cuando lo hemos hecho se han sentido orgullosos".

Su equipo

"Quiero un equipo con personalidad. La gente piensa que cuando pido competir es correr y es jugar bien al fútbol,estar ordenado, ganar al rival en facetas como las segundas jugadas y duelos individuales. Queremos tener el balón y jugar lejos de nuestra portería. La gente piensa que se trata de ir con la espada, pegar saltos y cortas cabezas. No es eso. No somos de cortar cabezas. Queremos ser un equipo que sepa en qué categoría está y cómo se consiguen los objetivos. Lo principal es jugar bien".

Un paso adelante.

"El entrenador tiene que decir por dónde van las cosas, que sepan lo que quiere. Es el momento de la verdad, queda muy poco. Estamos casi en pantalón corto, como empezamos. Y las habichuelas se juegan en pantalón corto. Queremos estar en ese momento con vida porque somos capaces. No paro de decírselo, estoy orgulloso de su trabajo, lo que pasa que a veces no vemos la realidad".