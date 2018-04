Mossa: "A estas alturas todos los puntos son vitales"

El valenciano Mossa atendió a los medios esta mañana tras el partidillo entre el primer equipo y el Vetusta en El Requexón.

La victoria de Lugo.

"Logramos los tres puntos que era lo más importante. Cuesta ganar todos los partidos. No estábamos haciendo malos encuentros y nos tocaba ganar. Todos los puntos son vitales a estas alturas. Nos da confianza también".

Regreso al Tartiere.

"Elegiría jugar todos los partidos que quedan fuera, ahora vienen dos seguidos. A veces es peligroso cuando piensas que tienes que ganar los dos seguidos en casa. Es mejor pensar solo en el primero".

El Nàstic.

"Las cosas están tranquilas por allí tras sus dos victorias seguidas. Me llegan mensajes de amigos, será un partido bonito. Nos tienen respeto".

"Nunca se sabe qué conviene. A veces vienen los rivales tras victorias y llegan en buen momento y en otras ocasiones viene bien porque llegan relajados".

"Que haya ganado mas fuera en ocasiones es cosa del azar. Algunos partidos fuera no merecieron ganar y otros en casa no merecían perder. En Segunda se decide por detalles".

Su posición.

"Yo siempre he sido lateral, es mi posición natural, he jugado ahí el 90% del tiempo, además con este sistema. Me siento cómodo y el entrenador sabe que `puede contar conmigo. Estoy tranquilo porque cuando he jugado he aportado cosas. El entrenador hace lo que es mejor para el equipo".

"Como lateral cambia, en el carril aportas más en el aspecto ofensivo. Como lateral debes ser más equilibrado, defender más y atacar cuando le puedes dar algo al equipo".

Los rivales de abajo.

"A veces nos ha costado con los equipos de abajo. Pero cada partido es diferente. Los detalles tienen que estar de nuestro lado para ganar. Es indiferente que lo equipos estén arriba o abajo: no ganamos a nadie de forma holgada".