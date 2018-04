Anquela: "El del Nàstic será un partido de paciencia"

Juan Antonio Anquela dirigió la penúltima sesión de la semana en El Requexón en un entrenamiento a puerta cerrada. Tras la sesión, el técnico atendió a los medios en la sala de prensa.

El duelo del domingo.

"El partido es complicado, tengo que repetir la misma historia de siempre. Jugamos contra el Nàstic, mirad sus números fuera. Es el que más puntos saca a domicilio. Y creo que el que más ha ganado fuera, en campos tremendos. Son serios, ordenados, con todos los entrenadores han rendido fuera".

"Los dos últimos partidos en casa los han sacado adelante. Funciona así. Analizar el por qué de su rendimiento es complicado, hay muchas formas de verlo".

El nivel del Oviedo.

"Me gustaría que tuviéramos nivel de Lugo, que hiciéramos más cosas en ataque, que tuviéramos más el balón. Será un partido de paciencia. Saber qué se quiere en cada momentos, no descomponerse. Hacer algunas de las pocas opciones de que este rival concede".

El Tartiere.

"Vivimos de ellos, de la gente. Vivimos del Tartiere, de nuestra gente enchufada. Sabemos que los necesitamos. No hemos ganado un partido claro: al Reus le metimos el tercero al final. Esta es la Segunda, no hay más. Cuando ganamos es porque nos han apoyado. Es lo que quiero: una comunión perfecta entre equipo y aficionado. Hay dos partes, la principal somos nosotros".

Dos partidos en casa.

"Es una barbaridad pensar en dos partidos. Hay uno. Después, ya veremos. No ganamos fácil a nadie y no creo que lo vayamos a hacer. No somos superiores a nadie. Si somos constantes, que no falle nadie, podemos competir con cualquiera. Pero no somos superiores a nadie".

El rival.

"El Nástic es muy buen equipo. Sólido, compensado. Tiene 4 o 5 delanteros que jugarían perfectamente en bastantes equipos de Segunda. Tiene muchos argumentos. Se basa en detalles. El otro día cayó de nuestro lado, pero sufrimos hasta el final. A la gente le hacemos pensar que con el nombre ganamos y es imposible. Es mi pelea, mi única lucha. Debemos ser humildes, respetar a todo el mundo y competir como hemos hecho".