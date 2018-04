Carlos Hernández: "La base de este equipo es no encajar"

El Oviedo regresó esta mañana al trabajo en El Requexón tras la sufrida e importante victoria ante el Nástic de ayer. Viti trabajó al margen del grupo al igual que Olmes. Al término de la sesión, el central Carlos Hernández atendió a los medios.

La tabla.

"Quedan siete partidos y estamos ahí, ese era el objetivo. Queda lo más importante y lo más bonito.

No se puede tranquilizar nadie. Mira el Huesca, hace dos meses le daban por ascendido y ahora se ve que nadie regala nada. Hay muchos puntos y puede pasar de todo. Aunque es verdad que al verte ahí, en play-off, la semana se hace más fácil. Lo más importante es que ganas en confianza, volvemos a jugar en casa y hay que seguir así"

El esfuerzo.

"El míster lo dijo el primer día: sea cual sea el sistema hay que correr. El que no corra no estará. Hay jugadores que por su perfil no son tanto de correr y el entrenador ha logrado que lo hagan. Estamos haciendo bien las cosas. Somos sólidos, llevamos dos partidos sin encajar y eso ye hace estar arriba".

Los rivales.

"Se van tachando algunos. Estar ahí nos hace optar a todo. El jugador no se relaja en ningún momento, estamos en una situación buena pero hay que tener tranquilidad porque aún queda mucho".

El Valladolid.

"Un buen equipo con futbolistas de calidad. Tiene a Mata, el ´Pichichi'. No mete los goles de casualidad. Será complicado, pero jugamos en casa, debemos ser fuertes".

Mata.

"Para frenarle hay que cometer los menos errores posibles, y que no tenga su día. A esa gente le cae la pelota sin querer y la mete. Tiene gol, en el área se mueve muy bien. Haremos lo posible para que no sea su día. La base del equipo es no encajar: ser sólidos y aprovechar las que tengamos"

El juego.

"Tenemos margen de mejora. Ves el rendimiento atrás desde el principio y hemos mejorado. El míster pide que el juego pase por algunos jugadores, que se asocien, para tener control del balón. Hace hincapié en eso: tener mejor trato de balón. Ayudan los resultados. Veníamos de una mala racha y ahora hemos ganado confianza. Tenemos jugadores en el medio y arriba que podemos jugar de diferentes registros".

El cambio de defensa.

"Lo primero es defender, no cometer errores. Es diferente. Con línea de tres sales más de zona pero estás más cubierto. Y con cuatro es lo que siempre he jugado. De cualquier manera me siento cómodo. Cuando vamos todos, el sistema funciona".