Toché: "Ahora es cuando empieza lo bueno"

Toché no está viendo puerta esta temporada con la misma facilidad que en las anteriores. Aún así, el murciano aporta en cada partido que juega y en los anteriores sirvió dos asistencias que concluyeron e dos goles que significaron seis puntos para el Oviedo. El ariete reconoce que a él lo que le gusta es "meterlos": "El trabajo mío siempre es el mismo, intentar hacer goles y si no llegan intentar asistir a los compañeros, yo personalmente prefiero meterlos a darlos, como delantero, pero me gusta mucho también la sensación de que has aportado algo en el gol y de que encima sirve para la victoria", explicaba.

En cuanto a lo que le resta de Liga, Toché reconoció que ya están en el momento de la verdad: "Ahora es cuando empieza lo bueno", señalaba tras el entrenamiento de hoy, a puerta cerrada, en El Requexón. "Ahora empieza lo bueno, llega la parte bonita del año, con muchos equipos metidos por cuatro puestos de play-off". Uno de ellos es el Valladolid, el rival al que reciben el viernes (21 horas) en el Carlos Tartiere. Un equipo que necesita la victoria para seguir en la lucha: "Si somos capaces de ganar al Valladolid les dejaría casi eliminados", comentaba el delantero al respecto.

Para Toché, las opciones del Oviedo son grandes y, sobre todo, considera que se merecen estar ahí arriba a final de temporada: "Este año estamos mucho mejor que los dos anteriores, ahora hay que poner la guinda a este año que yo creo que está siendo bueno. Los resultados van a llegar, nos merecemos estar ahí", incidía.