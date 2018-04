Anquela: "La clave es estar tranquilos y pelear cada balón como si fuera el último"

Juan Antonio Anquela tiene claro que lo único que les puede llevar al play-off es la capacidad de sufrimiento: "La capacidad de sufrimiento tiene toda la importancia. Es lo único, sin sufrir, y más nosotros, no hacemos nada. Si lo estáis viendo, el otro día ganamos sufriendo, el rival no te regaló nada, apretó, pues esto van a ser así todos los partidos, y si pensamos que nos vamos a encontrar un partido cómodo, no hay ninguno. El día que nos estés al 100% no empatas, no es que no ganes, es que no empatas. Está es la categoría más bonita del fútbol en muchos países".

El entrenador del Oviedo, que ha convocado a 19 futbolistas para el encuentro de mañana (21 horas) ante el Valladolid, dejando fuera a Hidi, Valentini, Varela y Viti, considera que la clave para luchar por el ascenso, además de la capacidad de sufrimiento, va a estar en la tranquilidad y en ser conscientes de que todo se va a resolver "en el último segundo": "Hay que estar tranquilos, no desesperar y pelear cada balón como si fuese el último; Salir muy concentrados es clave, le pasó la semana pasada al Valladolid. Los inicios son muy importantes, a ver si somos capaces de salir fuertes y de competir", añadió.

El técnico andaluz señaló, además, que el resultado del encuentro, aunque fuera favorable para el Oviedo,no descartaría al Valladolid para la lucha por el play-off: "Después de este partido quedan muchos más, aquí no está eliminado nadie. Hace cuatro semanas estábamos eliminados nosotros. Esto es muy largo. Hasta el último segundo. El que crea que va a lograr su objetivo en el último segundo lo conseguirá. Si empezamos a hacer cuentas, que esté ya está fuera, que el otro no.... Pues no da vueltas esto".