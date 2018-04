Anquela: "Estamos preparados"

Juan Antonio Anquela lleva diciendo desde agosto que los objetivos en Segunda se cumplen en el último segundo del último partido. Para el entrenador andaluz, el que esté mejor preparado y tenga más asumido que le va a tocar pelear hasta el instante final tendrá mucho ganado en esta carrera por meterse en el play-off de ascenso en la que está inmerso el Oviedo y otros muchos equipos.

El entrenador azul considera que su equipo llega bien, aunque no descarta contratiempos: "Estamos preparados, el equipo está compitiendo, independientemente de los resultados. Los resultados están siempre en el filo de la navaja, un día caen de un lado y otros días caen de otro. Los dos últimos días hemos tenido la suerte necesaria para ganar". Para él, la clave para entrar en el play-off de ascenso va a estar en "estar tranquilos, no desesperar y pelear cada balón como si fuese el último". A continuación, durante la rueda de prensa previa al encuentro de hoy (21 horas) en el Tartiere, Anquela insistió en la idea de tranquilidad: "Tenemos que estar tranquilos, no hacer ninguna cuenta, no mirar lo que hacen unos u otros, y hacer nuestro trabajo lo mejor posible". Y, por supuesto, tener una fe inquebrantable en lo que se está haciendo: "El equipo que crea en lo que hace lo va a conseguir".

Para Anquela es absurdo hablar más allá de la próxima jornada y mucho más dar por muerto a ninguno de los rivales que conservan opciones de entrar entre los seis primeros clasificados. El andaluz niega que, en el caso de que ganen al Valladolid, el cuadro pucelano vaya a quedar descartado para esa lucha: "Después de este partido quedan muchos más, aquí no está eliminado nadie. Hace cuatro semanas estábamos eliminados nosotros. Esto es muy largo y va a haber que pelear hasta el último segundo, el que sea consciente de que va a conseguir su objetivo en el último segundo lo logrará", añadía. Y es que, para el técnico jienense, en los seis partidos que quedan después del de hoy puede pasar de todo: "Habiendo 18 puntos en juego se puede enganchar cualquiera". Anquela recuerda que hay "equipos que hace cuatro días no contaban y ahora están ahí". La clave, dice el entrenador, es ser constante hasta el final: "Llegar ahí es importante, pero lo difícil es mantenerse".

Otra clave que para el entrenador del Oviedo va a ser determinante es saber sufrir: "La capacidad de sufrimiento tiene toda la importancia. Si lo estáis viendo. El otro día ganamos sufriendo, el rival no nos regaló nada, apretó; pues esto van a ser todos los partidos y si pensamos que nos vamos a encontrar un partido cómodo, no va a haber ninguno. El día que no estés al 100% no empatas, no es que no ganes, es que no empatas". Tanta igualdad y tanta competitividad llevan a Anquela a decir que la Segunda es "la categoría más bonita del fútbol en muchos países".

El rival de hoy, el Valladolid, será para el de Jaén tan difícil como casi todos los que se encuentra el Oviedo en una competición tan igualada, aunque haya cambiado el entrenador recientemente (el club echó a Luis César Sampedro y fichó a Sergio González): "El Valladolid tiene la misma estructura, los mismos futbolistas, tiene sus características, tiene sus virtudes, sus defectos; y a mí lo que me preocupa es mi equipo, cómo afrontamos esto y si realmente estamos preparados para aguantar este envite". Para ganar será clave, dice Anquela, "salir muy concentrados".

Y, por su puesto, le preocupa la presencia de Mata, máximo goleador de Segunda, en el Valladolid: "Siempre hay que mirar, si no sabes con quien te estás jugando los cuartos tendrás problema", señaló el técnico, que advirtió de que el delantero no es el único peligro de los pucelanos: "El Valladolid no es solo Mata, son muchas cosas, pero encima tienen la guinda del delantero que lleva más goles de la categoría".