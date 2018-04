"El peor partido del año, perdimos justamente"

El mejor resumen, por contundente, lo dio Juan Antonio Anquela, tan cabizbajo como sincero: "El peor partido del año". El técnico azul no se anduvo con regates y admitió que el Oviedo fue inferior "en todo". "Ni atacamos bien ni defendimos bien. Nos han ganado en todo: los duelos, mejor posicionados. Era cuestión de tiempo (los goles). En el descanso les he dicho (a los jugadores) que lo mejor era el resultado. Luego metieron dos goles y el partido acabó ahí", señaló. "No dimos el nivel y perdimos justamente", aseveró.

Anquela no vio nada positivo en un partido en el que, sostuvo, tuvo mucho mérito el Valladolid. "El mérito es del rival, que ha sido mejor que nosotros en todo. No ha salido el partido. Ni hemos defendido bien, ni hemos atacado bien. Hemos estado a merced del rival, aseguró. "Hemos generado poco fútbol. Pocas ocasiones. Y nada más. Al final quisimos empujar. Lo único positivo es que hemos hecho un gol y hemos seguido trabajando. Hay pocas cosas que se puedan salvar en el cómputo general", indicó.

Sobre el futuro, Anquela repitió mensaje que el día del Alcorcón. "Tenemos que levantarnos", dijo, "el equipo es capaz de levantarse y lo ha demostrado muchas veces. No tengo una bola de cristal (para saber qué vendrá". Levantarse se hace trabajando. Y compitiendo", dijo.

Anquela añadió que se plantea cambios para el partido de Soria, pero no lo concretó. "No tengo ni idea. Estoy analizando qué ha pasado. Algún campo tendremos que hacer. Forlín le han sacado la quinta amarilla". "Cuando hay un día que bajamos el nivel nuestros argumentos pierden peso", concluyó el técnico.