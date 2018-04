Berjón: "No hay que alarmarse, porque el equipo está trabajando bien"

El atacante del Real Oviedo, Saúl Berjón, se mostró "confiado" este martes en el trabajo del equipo y señaló que está "mejor de lo que parece", pese a la derrota ante el Real Valladolid, por lo que no concibe otra opción que no sea la de ir a Soria a "ganarle los tres puntos" al Numancia en un "duelo directo" por entrar en la eliminatoria ("play off") de ascenso.

"No hay que alarmarse, porque el equipo está trabajando bien y compite cada fin de semana. Lo del viernes son cosas que pasan, estuvimos espesos y nos ganó un gran rival, pero este Oviedo tiene garantías y confianza en sí mismo, de ahí la regularidad de toda la temporada y que sigamos en la pelea", analizó el ovetense.

Para Berjón, lo "importante" es estar en puestos de promoción la última jornada, y aunque reconoció que le gustaría estar lo más alto posible a seis partidos del final, se queda con que el conjunto carbayón "depende de sí mismo" para luchar por el ascenso.

"Vamos a intentar ganar en Soria, si salimos de allí en puestos de promoción, mejor, pero lo importante es sumar de tres en tres. Soy positivo, porque a los rivales también les cuesta ganarnos a nosotros. Confío en ganar y dar buenas sensaciones ante el Numancia para alargarlas lo máximo posible", añadió el canterano.

El atacante azul reconoció que los dos días de descanso le han servido al equipo para "desconectar" tras la derrota y no quiso dar más importancia a los tres puntos que se "quedaron por el camino" porque se perdieron ante un "gran" rival.

"Nos enfrentamos dos buenos equipos y ellos estuvieron más acertados de cara a gol. Nos habría gustado sumar, pero lo que tenemos que hacer es pensar en los que quedan en juego, pensar en hacerlo lo mejor posible para que quien se vaya fastidiado a casa sea el equipo que se enfrente a nosotros", avanzó el futbolista.

Berjón, que definió el año del Numancia como "espectacular", confesó no estar preocupado por una baja tan importante como la de Forlín, que vio la quinta amarilla ante el Valladolid, y aseguró que antes que él "jugaba otro compañero" y que quien salga lo hará "igual de bien o mejor" que el argentino.

Los azules volvieron al trabajo en una sesión vespertina en la que participó con el grupo el colombiano Olmes, que se entrenó por primera vez con sus compañeros tras dos meses al margen por su lesión de tobillo.