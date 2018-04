Verdés: "Nos va la vida en el partido de Soria"

Héctor Verdés es la alternativa más sólida de Anquela para hacer olvidad a Forlín, sancionado, que se perderá el choque de Soria. El zaguero atendió a los medios tras el entrenamiento de esta mañana en El Requexón.

Oportunidad para jugar.

"Hay una opción de entrar y ayudar al equipo. Entreno para cuando el míster decida que debo jugar poder aprovecharlo. Los centrales tenemos unas características diferentes al resto y la continuidad nos da mucho: táctica y físicamente. Hay que adaptarse".

Los Pajaritos.

"No es fácil visitar al Numancia, nunca. Más aún en la situación en la que está el equipo este año. Es una gran campaña. Pocas veces he conseguido puntar allí, es muy complicado".

"Por lo que hemos visto es un equipo que en seguida lleva el balón a las bandas e intenta centros. Hemos visto videos, analizamos al rival y por ahí insistirán. Para eso entrenamos esta semana".

Otra final.

"No es decisivo pero la actitud es la de una final. Este partido se juega una vez y no hay marcha atrás. Nos va la vida en este partido. Es una oportunidad buena porque están por delante. Tenemos la oportunidad de superarlos en la tabla".

"Debemos defender bien porque llegan con mucha gente al área. Para defender es complicado. Además, debemos acertar de cara a su portería".

"Hay que creer en nosotros mismos, hemos estado muchas jornadas en play-off y en algunos momentos de partidos en ascenso directo".

Los sistemas.

"La esencia de mi función es la misma: competir, ganar al que tienes delante. Los movimientos pueden variar pero es parecido".

¿Firmas el empate?

"No firmo el empate en Soria, no creo que nadie lo firme en Oviedo. Solo lo firmaría en el minuto 95 si vamos perdiendo. El golaverage lo veremos al acabar el partido, no antes".