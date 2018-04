Alfonso Herrero: "Yo sí veo al equipo entre los seis primeros"

Tras la disputa del tradicional partidillo ante el filial, Alfonso Herrero, portero titular del Oviedo, se pasó por la sala de prensa para atender a los medios.

El partido de Soria.

"Sabemos la importancia de ganar a un rival directo. Es un gran equipo y así lo demuestra con la clasificación y los resultado de esta temporada. Iremos a pelear. Lo afrontamos como el resto, intentando hacerlo lo mejor posible".

"Es mi primer partido en Los Pajaritos. Ellos sacan buenos resultados en su campo, se intenta hacer fuerte allí. Será díficil, pero trabajamos para ir lo mejor preparados posible. Sabemos cómo juegan y qué tenemos que hacer para sacar nuestras virtudes y hacerles daño".

El juego del Numancia.

"Tienen buenos jugadores y notables lanzadores. Es otra prueba importante para el equipo".

"Cada partido tiene su historia. La predisposición es la de estar un poco más adelantado para ayudar al equipo. Pero con cabeza. Estos partidos hay que tener cabeza para jugarlo sin hacer locuras".

El partido de la primera vuelta.

"Recuerdo que la semana fue diferente porque sabía dos días antes que iba a jugar. Tengo un recuerdo bonito aunque empezamos perdiendo. Después remontamos bien. Contento porque se abrió la puerta y hasta ahora".

Balance personal.

"Creo que es positivo. Pero sobre todo el balance depende de los resultados del equipo. Para mí será un año positivo si logramos los objetivos, pero estoy orgulloso de haber ayudado al equipo".

El objetivo.

"Yo sí veo al equipo entre los seis primeros. Siempre lo he dicho: peleamos por eso. Si no lo tienes en la cabeza es una mentalidad perdedora. Estamos preparados para estar arriba, sí lo veo arriba, por qué no".

"No hemos perdido dos partidos seguidos y eso es una estadística que dice bastante del Oviedo. Saber reponerte ante un golpe es importante en Segunda para no entrar en las malas dinámicas. Nos hemos hecho fuertes en casa pero vamos a Los Pajaritos a ganar".

Precedente de Lugo.

"Sabemos que haciendo las coas que nos dice el mister podemos hacer daño. Tenemos equipo para plantar cara a cualquiera. Vayamos a donde vayamos tenemos claras nuestras posibilidades".