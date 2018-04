Para la batalla aérea, Verdés

Anquela divide al grupo en dos, por el sencillo criterio de defensas y atacantes. Los pivotes se turnan entre las dos facciones. Él se queda con los encargados de la retaguardia. Y empieza el trabajo de campo. Uno de los equipos lleva el balón a la banda y el lateral de turno pone el balón en el área. El ejercicio consiste en despejar el peligro. Después, cambia el objetivo: hay que evitar el centro. Ahogar al extremo en cuanto reciba. Anquela, como de costumbre, se expresa con vehemencia. "¡Aquí tienen a dos bichos!", dice señalando el corazón del área. "Y Pablo, que entra por aquí". Las referencias al Numancia son evidentes. Por los dos bichos podría referirse a Pere Milla e Higinio, los dos delanteros sorianos que jugaron de inicio la semana pasada ante el Nàstic. Por Pablo parece evidente que se trata de Valcarce, bullicioso extremo soriano.

Anquela centra el trabajo en tratar de desarmar el juego de ataque de los de Arrasate, un equipo rocoso, incómodo, que encuentra su refugio en Los Pajaritos. Verdés da, minutos después del entrenamiento, la última pista sobre lo que espera el Oviedo el domingo. "Por lo que hemos visto, al Numancia le gusta llevar el balón a las bandas e intentar centros. Hemos visto vídeos, analizamos al rival, y creo que por ahí insistirán. Para eso entrenamos esta semana, para evitarlo".

Tras ese ensayo de El Requexón, en el que Anquela trabaja de forma intensa con los defensas, parece claro que el sistema no se toca. Que el Oviedo mantendrá su defensa de cuatro hombres. Para hacer de Forlín, sancionado, Verdés apunta al once. Así prueba el técnico, con el valenciano como compañero de Carlos Hernández. La otra pareja de centrales es la formada por Forlín y Valentini. Christian Fernández no se mueve del lateral izquierdo, por lo que parece no presentar candidatura al centro de la defensa. La batalla se presenta por el aire, y los datos parecen confirmarlo. Numancia y Oviedo son dos de los cinco equipos de Segunda que más balones aéreos ganan: 747 los numantinos, quintos; 807 los azules, segundos. El Albacete es el líder de esta clasificación, con 948 duelos aéreos ganados.