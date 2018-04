Anquela: "No dejo de confiar y de creer en el este equipo"

El Oviedo trabajó hoy a puerta cerrada en El Requexón para terminar de perfilar los detalles del choque del domingo en Los Pajaritos ante el Numancia. Al término de la sesión, Anquela mostró ante los medios la confianza en el trabajo de los suyos.

Semana para levantarse.

"Las derrotas te hacen pensar y si sabes por qué pasa vas por el buen camino. El problema es cuando buscas excusas: perdimos en buena lid la semana pasada. Y lo hicieron por lo que hablamos siempre: yo tengo el mismo discurso, se demuestra en cada partido"

"Yo creo y espero que ese discurso llegue al vestuario. Todos los días les insisto con ese tema. Tenemos que competir, si lo hacemos podemos ganar. Hemos llegado hasta aquí sufriendo, y en algunos momentos jugando bien."

Los Pajaritos.

"Miro a Soria. Cuando termine, en el siguiente. Estamos ahí, con toda la corriente negativa que hay, lógica por los últimos resultados en casa, seguimos peleando. Hay que sobreponerse y pensar solo en el siguiente rival"

"No es fácil porque siempre tienen buenos equipos. Compiten, saben lo que hacen. Es un campo difícil. El Numancia está por delante, eso significa algo. Es un equipo serio, ordenado, sabe atacar, es vertical, juega bien al fútbol€ Lo tiene todo, por eso está arriba porque aquí no regalan nada".

La recta final.

"No hago cuentas, solo se trata de ganar partidos. Si te pones a hacerlas no te sirve. Solo sé que vamos a Soria y toca sufrir. Ojalá hiciéramos los mismos resultados de la primera vuelta, aunque es complicado".

La situación.

"No hubiera firmado esta situación en verano porque nunca firmo nada. Solo sé que estamos en el camino. Que hay que estar tranquilos. No dejo de confiar y de creer en el este equipo, con todas sus limitaciones y las carencias, que tenemos muchas. A veces a la gente le cuesta verlo.

El espíritu.

"Pelearemos hasta el último segundo, por lo menos yo. Tengo la misma ilusión que el primer día. Y tras conocer este equipo y esta afición tengo más responsabilidad. Las mismas ganas para plantear cada partidos y cada entrenamiento. Solo deseo que el equipo sepa dónde está el camino. También te digo: cuando he hecho un equipo de fútbol me ha costado mucho tiempo. En un año no se hace. Pero en el fútbol no hay paciencia. Hay que aprender lo antes posible".

¿Cambios en el once?

"Esto es lo que decía un entrenador. Los once mismos€ Al principio me sobran diez, después, a mitad de semana, ya son cinco, y sigues bajando. Es el dilema de cualquier entrenador. Claro que piensas y ves posibilidades, pero la manta te tapa los pies y queda la cabeza fuera€ Pero con este equipo y estos chavales voy a muerte. Si quieren seguir detrás de mí iremos por el buen camino. Pero ese camino implica ponerse las zapatillas y preparase para subir montes y bajarlos. Eso es la Segunda División. Este equipo está capacitado".

Verdés.

"Yo quiero a mi equipo en ´modo Héctor Verdés´ de verdad. Les digo: poneos en modo Héctor. Es lo que yo ando buscando en mi equipo siempre. Es un futbolista intenso, que se deja la vida. Cuantos más guerreros así encuentres, mejor. Y eso no significa no querer jugar al fútbol. No todos podemos ser artistas. Hay gente que debe hacer el trabajo sucio, sucio entre comillas porque defender es un arte bonito. Mirad el partido de anoche (el Arsenal - Atlético)".

La afición.

"Está por encima de nosotros. El otro día nos pitan y yo me quedo mirando y pienso ´si es que tenéis razón. No estamos a vuestro nivel". Lo que sucede es que pasan de la ilusión a la desilusión en nada, porque el corazón te dice eso".