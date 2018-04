Deciden los duelos directos

En Los Pajaritos, el domingo y en una batalla que se presume directa, Numancia y Oviedo se juegan algo más que tres puntos. Incluso la matemática se empeña en confirmar la tesis: una victoria azul supondría sumar tres y que un rival directo se quede a cero esta jornada. ¿Lo consecuencia? Adelantar al Numancia en la tabla, situarse un punto por encima y tener otra ventaja significativa: el goal-average particular. Para el Oviedo, como para el resto de equipos de Segunda metidos en la pelea por subir, los enfrentamientos directos que quedan pueden ser la clave.

De los seis partidos que les restan a los azules, tres de ellos son contra equipos que pelean por estar la próxima temporada en Primera División. La lucha, a estas alturas de campeonato, parece dividirse en dos frentes. Rayo, Sporting y Huesca navegan a otra velocidad, enfrascados en la pugna por las dos plazas que dan acceso directamente a Primera. Por detrás, Cádiz, Numancia, Zaragoza, Oviedo, Granada, Valladolid, Osasuna y Tenerife se contraen en un margen de 6 puntos desde los 58 a los 52. Todos ellos, tienen de aquí al final de campeonato al menos tres choques ante rivales que se juegan el ascenso en el último mes y medio de competición.

En el caso de los de Anquela, la pelea empieza el domingo en Soria. Después, le quedará visitar Osasuna y recibir en la última fecha al Huesca. Entre medias, los azules jugarán ante Lorca y Sevilla Atlético, con pie y medio en Segunda B (incluso podrían llegar al Tartiere matemáticamente descendidos) y contra la Cultural Leonesa, que podría estar jugándose la vida en la penúltima jornada. Todos los enemigos azules en el sprint final afrontan duelos de similar envergadura. El Cádiz (cuarto) aún debe jugar ante Valladolid, Zaragoza, Tenerife y Granada; el Numancia (quinto), contra Oviedo, Valladolid y Osasuna; el Zaragoza (sexto), frente a Sporting, Cádiz y Valladolid; el Granada (octavo), ante Huesca, Rayo, Sporting y Cádiz; el Valladolid (noveno), frente a Cádiz, Numancia, Zaragoza y Osasuna; Osasuna (décimo), contra Oviedo, Numancia y Valladolid; y Tenerife (undécimo), frente a Rayo Vallecano, Sporting y Cádiz.

Los tres choques ante rivales de la parte alta también suponen para el Oviedo la oportunidad de revertir su situación en los enfrentamientos directos. Porque a estas alturas, el goal-average particular no tiene muchos beneficios para los azules. Entre los once primeros clasificados, el Oviedo sólo le tiene ganado el enfrentamiento directo al Sporting, gracias al empate 1-1 de El Molinón y el triunfo (2-1) en el Carlos Tartiere.

Está igualado con Cádiz (1-0 en Oviedo y 2-1 en el Carranza): el general beneficia a los gaditanos por seis goles de diferencia. Los empates que no situarían al Oviedo por delante son contra estos cinco conjuntos: Rayo Vallecano, Zaragoza, Granada, Valladolid y Tenerife.

Sí parece mejor encaminado el saldo particular con los tres equipos involucrados con los que aún queda por disputar un choque. Ante el Numancia, los azules ganaron 3-1 en el Tartiere. Contra Osasuna, los de Anquela se impusieron por 1-0. Ante el Huesca, en El Alcoraz, el partido acabó en tablas: 1-1.