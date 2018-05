En el aire la opción de Verdés para León

La única baja del Oviedo para la gran final de León es la de Christian Fernández, que se pierde el partido por sanción . El sustituto del central izquierdo podría ser Verdés, que cuenta con la confianza del entrenador. Pero sin embargo, Anquela, preguntado ayer en sala de prensa sobre si el valenciano es el mejor colocado para sustituir al cántabro, no quiso descartar otras opciones para la zaga azul en León. "También barajamos alguna posibilidad...Sólo tenéis que mirar atrás, lo que ha pasado cuando ha caído uno hemos puesto alguien en el mismo sitio. Si jugamos de esa manera iremos por ese camino y si jugamos de otra puede entrar otro jugador". No obstante, juegue Verdés o no, la confianza que Anquela tiene en el valenciano es absoluta. "Está bien y ha entrenado con normalidad. Si nosotros tuviésemos alguna duda es que no conocemos bien cual es su temperamento, su orgullo y la casta que tiene", zanjó Anquela.

El entrenador del Oviedo también aprovechó ayer su comparecencia para desearle suerte al Vetusta de cara a la vuelta de la eliminatoria de mañana y felicitar a su exequipo, el Huesca, por su ascenso a Primera. "Me alegro muchísimo, no lo puedo ocultar. Me da una envidia sanísima, ver disfrutar a gente que ha ido conmigo al fin del mundo me da mucha alegría. Les he mandado mensajes pero no he hablado con nadie". Rubi deja el Huesca. Ayer se anunció oficialmente que Rubi, técnico del Huesca y ex entrenador del Sporting, no continuará en el equipo en Primera. Su destino podría ser el Espanyol.