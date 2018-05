Anquela: "No sé cómo juega la Cultural"

Vivir o morir. Triunfar o quedarse en la orilla. Esas dos opciones tiene el Oviedo mañana en León en el partido ante la Cultural (20.30 horas), una auténtica final que marcará, sin medias tintas, el destino del conjunto azul esta temporada. Lo sabe el oviedismo y no lo oculta Anquela, siempre franco, que atendió a los medios antes de poner hoy rumbo a León. "Nos jugamos todo un año en noventa minutos, el derecho a seguir vivos". También se jugará sus opciones en la temporada la Cultural, que tras ascender el año pasado busca quedarse otro año más en Segunda. Es un equipo atípico de la categoría, que quiere ser protagonista y no renuncia a tener el balón. Capaz de lo mejor y de lo peor, como en la pasada jornada en Tarragona contra el Nàstic, que se fue ganando 0-2 al descanso y acabó cayendo 5-3.

"No sé cómo juega la Cultural, es que no lo sé. Aquí (en el fútbol) ponemos un letrero o una etiqueta y se mantiene durante todo el año. No lo sé. Sé que es un equipo que sabe lo que quiere, que es muy bueno en Segunda División, que juega en casa y que lo respetamos. Cada partido se juega de una manera o se intenta ganar como se puede". Esa incertidumbre sobre el rival tampoco parece preocupar en exceso a Anquela, que ve a sus muchachos listos para la batalla. "Hay que intentar ganar, siempre digo intentar. Respetamos mucho a todos los rivales y a la Cultural igual. Vamos a intentar sacar el partido adelante. No hemos hecho los deberes y llegamos al último día con necesidades, tanto ellos como nosotros", aseguró. La motivación, el elemento anímico, es algo a tener en cuenta en este tipo de partidos, aunque según el técnico azul la semana ha sido como cualquier otra. "Para nosotros todas las semanas son importantes, todas. Yo no cambio mi manera de pensar, actuar o proceder". Aunque sí admitió Anquela su pequeño truco para motivar a la plantilla. "Cada vez que hablo yo estamos motivados. Claro que ponemos vídeos de vez en cuando, pero todas las semanas. Lo otro queda bonito de cara a la galería, pero lo de los vídeos hay que hacerlos en el campo todos los días entrenando. Es evidente que a veces hacemos cosas especiales para darnos autoestima, pero son imágenes de partidos. Yo les digo: 'chavales, estos sois vosotros y lo habéis hecho vosotros, ¿por qué no hacerlo esta semana?'. Quiero hacerles creer que hemos competido en muchos sitios contra muchos rivales". No faltó alguna de las frases más repetidas por Anquela durante toda esta temporada. "El día que no vayamos todos al cien por cien no empatamos. Lo dije desde el primer día y lo diré hasta el final".

El entrenador no dio muchas pistas sobre el posible once que formará de inicio en el Reino de León, pero no descartó la posibilidad de volver a reforzar el medio campo como el día de El Sadar ante Osasuna. "Tenemos alternativas, dentro del mismo equipo podemos cambiar de sistema con los mismos once. No tenemos por qué poner a otros, pero es una opción que está ahí", aseguró. No se mostró Anquela muy sorprendido sobre el masivo desplazamiento oviedista que habrá mañana en León, algo que ya no le pilla por sorpresa tras casi una temporada al frente del club azul. "Si nos dejan el campo de la Cultural entero para nosotros son capaces de llenarlo, porque son del Oviedo y van a muerte. Y yo no soy ninguna persona que quiere adular a nadie, es lo que siento. Veo el sentimiento y es muy grande. Se lo trato de decir a mis futbolistas. En eso hemos estado ganando todo el año y nunca podremos llegar a su nivel, siempre han ido por delante".