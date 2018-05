"El Oviedo se siente ganador en los duelos defensivos"

El entrenador de la Cultural, Rubén de la Barrera, tiene bien estudiado al Oviedo y cree saber los puntos débiles de los de Anquela: "La clave es hacerles daño porque ellos te aprietan en todo. Se sienten ganadores en los duelos defensivos y ahí es donde tenemos que ganar nosotros", aseguró ayer.

El técnico gallego es consciente de la importancia del partido para su equipo, que de perder se complicaría mucho sus opciones de permanencia en la categoría. "Estamos ante una gran oportunidad, nuestro objetivo es el más importante. Nos jugamos la vida y seguir disfrutando del fútbol profesional", recalcó. Tampoco teme de la Barrera el apoyo visitante que tendrá el Oviedo, con más de 1.500 aficionados desplazados y un tren fletado. "Mañana se van a jugar dos partidos, en la cabeza de cada uno, y en la grada. Vamos a ganar los dos, estoy convencido. Estamos obligados a ganar al Oviedo para depender de nosotros mismos", señaló el técnico.

La fórmula del entrenador de la Cultural es no descuidar los detalles. "Hay que mantener juego y nivel competitivo, necesitamos de los dos ingredientes en un partido de necesidad. La mejor manera de cerrar un partido es querer ganarlo, la experiencia acumulada nos tiene que servir para esto". También quiso hablar De la Barrera sobre su futuro, que el año que viene podría estar lejos del banquillo de la Cultural. "El partido puede ser especial por ser el último de la temporada. Pero es uno más, no le veo diferencias con otro en lo sustancial. Tenemos que ser inteligentes y no caer en la inestabilidad".