Anquela: "No merecimos más"

Con rostro serio, con síntomas evidentes de tristeza, Juan Antonio Anquela atendió a los medios tras la dolorosa derrota del Oviedo en León.

El choque

"No se mereció más, no pudo ser, no hicimos méritos para más. No me gusta poner excusas. La primera parte fue equilibrada pero nos superaron en las segundas jugadas e intensidad. Cuando parecía controlado ha venido la jugada del penalti, que no sé si es. Pero sí veo una falta a Saúl y da la ley de la ventaja, perdemos el balón y llega el penalti. Nos jugábamos la vida y nos ha faltado saber lo muchísimo que nos estábamos jugando. Esta película ya la hemos visto: a la primera oportunidad del rival dejamos de competir. Luchamos hasta el final, buscando el empate".

Los fallos

"Fuera de casa es donde no hemos dado el nivel. En casa nos aprietan y respondemos. La afición ha estado por encima de nosotros. Hay que valorar y analizar las cosas fríamente porque han jugado todos".

"En la primera parte tuvimos una clara, ellos dos. Estuvo igualado en ocasiones, en juego ellos estuvieron mejor".

Los resultados de la jornada.

"No sé lo que ha pasado. No me interesa. Solo me interesaba competir aquí y decir lo que queríamos. No estuvimos al nivel de un equipo que se juega lo que nosotros nos jugábamos".

La afición.

"Les doy las gracias a la gente porque son un ejemplo cada día. Nos dan una lección de amor a unos colores. Sabemos con lo que jugamos, yo me muero de la vergüenza cuando no competimos, hablo en general no de hoy. A la gente la hemos tenido todo el año".

Cambios ofensivos

"He puesto todos los que tenía en la plantilla. Dos delanteros, dos bandas, y con Diegui y Aarón de laterales. Más argumentos ofensivos, imposible. Nos costó el segundo gol, pero nos daba igual".