Rozada: "El ascenso no se consigue hoy, se logra en el día a día"

Javier Rozada atendió a los medios tras firmar un ascenso que sitúa de nuevo al Vetusta en Segunda B, 16 años después de su última presencia en la categoria de bronce.

Lo primero que piensas cuando pita el árbitro.

"Una alegría enorme, sobre todo por los jugadores, un grupo sensacional que ha crecido muchísimo. Muchos de ellos están preparados para retos mayores. Y pensé en la familia, en mi padre y mi hermano, que son los que me aguantan en los momentos malos. Domingos muy malos que necesitas ese apoyo y siempre estuvieron ahí. Me ayudaron"

La eliminatoria.

"Hoy fue distinto al de Mutilva, lo plantearon diferente, jugaron más directo. El partido que yo esperaba para la ida lo plantearon aquí. Hoy quisieron cogernos las espaldas y nos costó porque teníamos prevista otra cosa. Mérito de su entrenador, tuvieron sus opciones. Con el segundo gol ya bajaron un poco".

Satisfacción para el club.

"Es el segundo ascenso de mi carrera pero es el más especial por el club. Tenía una responsabilidad grande. No contábamos con esta oportunidad pero cuando se presenta es una responsabilidad. Es importante para el club a nivel institucional, estar con las mejores canteras de España. Es un paso importante para el club".

"Si me lo dicen en el verano no me lo creo. Tampoco me lo creía con el Lealtad y subimos. Esto es cuestión de trabajo. Creo en el día a día, en el trabajo, que los jugadores se esfuercen todos los días. El ascenso no se consigue hoy, se logra todos los días. Todo el año. En eso creo, en ese trabajo".

La temporada.

"Pasamos momentos malos, tuvimos una mala racha fuera de casa, tuvimos dudas, incluso algo de injusticia. Pero yo les decía a los chavales que había que seguir que todo se equilibra. Hoy se ha visto. Los jugadores no son conscientes porque no se le pasaba por la cabeza".

Las felicitaciones.

"El presidente me ha felicitado, también Rergis, Suárez. Del Olmo ya me ha llamado, está en león. El club está contento porque pasas a otro nivel a nivel cantera. Hace algunos años el primer equipo no lograba subir. Te eliminaba el Arteixo, el Caravaca? Hoy suben chavales de 20 años. El paso del club es muy importante. Ojalá el primer equipo nos dé hoy una alegría en León".

La celebración.

"Iremos a comer todos juntos. Estaba programada pasara lo que pasara. Veremos el partido de León juntos. Con el paso de los días nos daremos cuenta de lo conseguido".