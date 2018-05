Las aficiones del Oviedo y la Cultural no pegan, no existe feeling. Por las calles de León en la previa todo fue compadreo, pero en el campo fue otra historia. Hubo cánticos cruzados durante todo el partido y la Cultural despidió el encuentro con cánticos animosos del Sporting, algo que cabreó mucho a la afición azul. Hubo un hincha de la Cultural, que con una camiseta del Sporting se dirigió desafiante al sector azul. La policía intervino y la cosa no pasó a mayores.