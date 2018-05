Alfonso: "Era un día importante, tendríamos que haber dado más"

Las caras serias se impusieron en la expedición azul tras el choque ante la Cultural que confirmaba, prácticamente, que los azules no estarán en el play-off de ascenso. Alfonso Herrero, seguramente el futbolista más destacado en el terreno de juego, fue uno de los encargados de pasar por la zona mixta para analizar lo sucedido. "Éramos conscientes de lo que nos jugábamos, con toda nuestra gente. No hemos estado a la altura de nuestra afición. Debemos intentar que se den las opciones que quedan en la última jornada. Sólo podemos pedir perdón y seguir con la cabeza arriba", aseguró el portero azul como resumen del sentir del vestuario carbayón. Cuestionado sobre el desarrollo del choque, el guardameta apenas encontró razones que aclararan lo sucedido: "Es difícil de explicar. Nos faltó continuidad con el balón, tendríamos que haber sacado nuestra mejor versión. No estuvimos acertados. La gente se ha llevado una decepción". Y añadió: "Creo que tenemos una línea de trabajo acertada, y que contamos con buenos jugadores. En algunos momentos de la temporada hemos dado el nivel, pero hoy (por ayer) era un día importante y tendríamos que haber dado más".

La última respuesta fue dirigida a la afición azul desplazada a León. "Es un momento duro porque sabemos que hemos decepcionado a la gente. Tenemos una gran responsabilidad y sólo podemos dar las gracias a la gente y decirles que seguiremos intentándolo", sentenció el meta toledano del Oviedo.