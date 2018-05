De la Barrera: "La Cultural demostró madurez"

Para la Cultural, la jornada fue festiva. El Reino de León vivió la mejor entrada de la temporada, rozando el lleno, y su equipo se quedó con tres puntos básicos en la encarnizada lucha por la permanencia. Rubén de la Barrera mostró su alegría contenida ante los micrófonos: los leoneses aún deben refrendar su temporada la última jornada en Soria, De ahí que la celebración no fuera completa. "No pudimos acercarnos a la permanencia antes y hoy -por ayer- teníamos la obligación de ganar para no depender de nadie. Para ir a Soria dependiendo de nosotros. La última jornada será trepidante. Puede ocurrir de todo y ojalá sea en nuestro beneficio. Pienso que merecemos seguir en Segunda. Esta ciudad, el equipo y la afición. Es un partidazo de todo el mundo, incluida la afición", explicó como síntesis de su sentir en esos momentos. "En el fútbol intervienen más cosas que los planteamientos. Juegan personas, y por sus cabezas hay muchos pensamientos. El equipo demostró madurez. Teníamos que hacer nuestro trabajo y, de ganar, ver lo que pasa en otros campos", añadió el entrenador de la Cultural.