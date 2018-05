Anquela: "Nos faltó saber lo que nos jugábamos"

Juan Antonio Anquela no escondió la realidad cuando le tocó atender a los medios. La decepción en su rostro era evidente. Explicó el técnico que no había visto el resto de resultados, que desconocía la situación en la que quedaba el Oviedo (solo una carambola le daría el pase al play-off en la última jornada) pero intuía que las cosas se habían puesto más que cuesta arriba. El técnico no puso paños calientes a la hora de valorar la pobre imagen de los azules en el Reino de León. "No hicimos méritos para más. No me gusta poner excusas. La primera parte fue equilibrada pero nos superaron en las segundas jugadas e intensidad. Cuando parecía controlado ha venido la jugada del penalti, que no sé si es. Pero sí veo una falta a Saúl previa y da la ley de la ventaja, perdemos el balón y llega el penalti. Nos jugábamos la vida y nos ha faltado saber lo muchísimo que nos estábamos jugando. Esta película ya la hemos visto: a la primera oportunidad del rival dejamos de competir", resumió el técnico con las oportunas dosis de sinceridad.

Para Anquela la primera parte fue "igualada en cuanto ocasiones: tuvimos una clara, ellos dos. Pero en juego ellos estuvieron mejor". En la segunda lo intentaron los azules con más intensidad, pero el esfuerzo fue insuficiente. "He puesto todos los que tenía en la plantilla. Dos delanteros, dos bandas, y con Diegui y Aarón jugando de laterales. Más argumentos ofensivos, imposible. Esos cambios nos costaron el segundo gol, pero nos daba igual", indicó.