Linares: "Queríamos seguir vivos y nos pasaron por encima"

El capitán del Oviedo, Miguel Linares, pasó ayer por la zona mixta del Reino de León tras la dura derrota ante la Cultural (2-0) que prácticamente deja a los de Anquela sin opciones de meterse en el play-off de ascenso a Primera. Cree el delantero que la clave del partido estuvo en la superioridad, por momentos, que tuvo la Cultural en la primera parte del encuentro. "Veníamos con la intención de seguir vivos y por momentos nos han pasado por encima. En la segunda parte los hemos acorralado un poco, pero no ha sido posible. Llegábamos tarde a todos los balones, no sé si estábamos mal colocados o qué pasaba. Sabíamos que íbamos a sufrir y así fue", aseguró Linares, muy afectado tras la derrota de su equipo.

El Oviedo depende de un milagro para meterse en el play-off de ascenso tras el varapalo ante la Cultural. "Es la categoría, hay clubs que llevan veinte años y no se acercan. Nosotros estamos en una plaza muy exigente", afirmó. Quiso dar las gracias a los seguidores que se desplazaron a León. "Hay que dar la cara, ellos lo han dado por nosotros todo el año y ahora es el momento de hacerlo. Agradecerles el cariño de hoy (por ayer) y el de todos los años. Llevo cuatro años aquí y desde el primer minuto han estado a muerte, pedirles disculpas y decirles que todavía, aunque sea difícil, las matemáticas dicen que se puede y lo vamos a intentar". Preguntado sobre su gol anulado Linares fue muy claro. "Si es al revés me pita penalti. Los porteros tienen una ley no escrita que parece que no puedes ni pasar por al lado. No quiero hablar del árbitro, ya nos ha pitado más veces y pasó algo parecido. En alguna ocasión del partido me ha pedido disculpas".