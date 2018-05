El Oviedo sufre sin el mejor Berjón, que no jugará ante el Huesca

Saúl Berjón es más de medio Oviedo. Si el canterano no aparece no lo hace nadie. Es algo ya repetido en todo el año. Él y Mossa son quizá las dos únicas armas claras que ha tenido el Oviedo este año. Ayer Berjón no apareció en León, muy marcado por el rival y sin apoyos en sus filas. El canterano, además, vio su quinta amarilla y no estará ante el Huesca. En el frente de ataque al ovetense le acompañaba Aarón, que lleva más de dos meses en un estado de forma alarmante. A Linares, el otro punta en la primera parte, no se le puede pedir mucho más. El aragonés da lo que tiene y más, y a veces no sirve. Folch está muy solo en el mediocampo y Rocha tampoco dio el nivel técnico. Esas son, teóricamente, las principales armas ofensivas de un equipo que sufre sin el mejor Berjón.