¿Qué tiene que pasar para que el Oviedo se meta en play-off?

Pese a la derrota ayer en León ante la Cultural (2-0), el Oviedo aun tiene una mínima opción de acabar la temporada entre los seis primeros y jugar la fase de promoción de ascenso a Primera División. Los azules dependen de lo que hagan en el partido frente al Huesca en el Tartiere (sábado, 20.30 horas) y del resultado de otros tres encuentros de la categoría, que como la pasada jornada se jugará en horario unificado. Las cuentas del oviedismo son sencillas. Se debe ganar al Huesca, eso es innegociable. Contando con la victoria azul, el Cádiz debería perder en su visita a Granada, el Numancia no ganar a la Cultural en casa (el empate valdría) y Osasuna y Valladolid, que juegan entre ellos, no empatar. Esa combinación, remota pero no imposible, daría al Oviedo la clasificación para el ansiado play-off.