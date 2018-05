El oviedismo reparte culpas

La depresión por la derrota ante la Cultural (2-0) ha pegado fuerte en las filas del oviedismo. Matemáticamente, el play-off todavía posible para los azules, que además del partido ante el Huesca dependen de otros tres encuentros más en la última jornada. Está en un "milagro", coincide la veintena de oviedistas consultados ayer por este periódico. La mayoría señala a la plantilla por el fracaso de León, que ha tirado por la borda casi todas las posibilidades de jugar la promoción porque, conste, si el Oviedo hubiera ganado el domingo a la Cultural sería hoy quinto y dependería de si mismo para entrar en play-off. "Jugar la promoción es muy difícil, casi imposible. Dependemos de una carambola y así no vamos a ningún lado. De todas formas, si lo jugásemos tampoco haríamos nada. La plantilla no da el nivel para un ascenso, cuanto antes nos demos cuenta mejor", asegura Juan Espina, muy pesimista con el futuro del equipo esta temporada. Su tesis, la de que los jugadores han hecho bastante, es avalada por más aficionados. "Al Oviedo no le suelen llegar los milagros. La culpa es de los jugadores, pero Anquela también ha cometido muchos errores", afirma José Canel. Florentino Martínez cree que el "poco rendimiento" de algunas incorporaciones de esta temporada ha lastrado al Oviedo: "Hay que fichar mejor, porque sino es muy complicado. Muchos que han venido no han dado el nivel requerido". Dolores Viella, incide en esa idea. "Los jugadores no tienen garra, ofrecen muy poco en los partidos". Hay quien ve hasta explicaciones genéticas a que el Oviedo se pueda quedar fuera de la promoción por tercer año seguido. "Es imposible. No tiene explicación. Da igual a quien fichemos o el entrenador; es un problema genético", piensa Miguel Río.

La afición no cree en una carambola difícil. El Oviedo tiene que ganar al Huesca y que se den tres situaciones: que el Cádiz pierda ante el Granada (no se juega nada), que el Numancia no gane en casa a la Cultural (se juega la permanencia) y que Valladolid y Osasuna, que juegan entre ellos, no empaten. Esas cuatro combinaciones darían el play-off al Oviedo. Sólo esas cuatro de 81 posibles, lo que supone que el Oviedo tiene el 4,93% de posibilidades. Además, si la sexta plaza le reportaría 550.000 euros más en derechos de televisión que la novena, que es la que ocupa actualmente.