Toché: "En los momentos finales no hemos dado lo que se esperaba"

Toché, que no participó en el entrenamiento matinal del Oviedo por una sobrecarga, atendió a los medios tras la celebración de la sesión.

El sentimiento.

"Estamos decepcionados. Teníamos una gran oportunidad para meternos y no supimos o no pudimos ganar. Tristes porque hemos estado todo el año ahí y en los momentos finales no hemos dado lo que se esperaba".

"No sé la explicación. Veo los último partidos desde el banquillo y antes del encuentro tenemos las ideas claras, sabemos lo que tenemos que hacer y luego en el campo es otra realidad. Por lo que sea no hemos estado bien en los momentos puntuales. No hemos sido lo que se esperaba ni hemos estado a la altura".

Fuera de casa.

"Nos cuesta a todos, pero a nosotros también. Mejoramos algo este año pero hemos sido irregulares. En casa sí dimos la cara. No hay que darle más vueltas, solo analizar lo que hemos hecho mal para que no vuelva a pasar"

Las opciones.

"La gente estará igual de decepcionados que nosotros. Todos teníamos la ilusión de cumplir el objetivo de estar en el play-off, nos queda una pequeñísima oportunidad, nosotros iremos a ganar. Si suena la flauta, bien. Lo que no queremos es que se nos quede cara de tontos: que se den los resultados y nosotros no ganemos. Lucharemos hasta el último día. No ha sido por falta de actitud, lo hemos intentado.

Historia repetida.

Las sensaciones son parecidas a los últimos años. Durante gran parte del año hemos estado dentro y después un final malo, y todo el trabajo se viene abajo. La sensación es de decepción.

Los resultados.

"En el descanso vi que hasta el empate podía venirnos bien, pero había que ganar. Las únicas cuentas era ganar. No fuimos capaces, lo intentamos, estuvimos ahí pero el balón no quiso entrar. No hicimos buen partido pero hubo opciones de empatar, entre los minutos 50 y 80"

El último partido.

"No sé cómo reaccionará la gente, estará como nosotros. sabemos que el objetivo no lo hemos cumplido y tenemos esa sensación de decepción, pero también teneos una pequeña opción. Las notas son al final de curso y cada uno expresará su sentimiento. Creo que no ha sido un mal año pero podía haber sido mejor".

El rendimiento.

"La plantilla es la que es, no somos la mejor, no hay grandes estrellas pero somos currantes, ganamos muchos partidos por intensidad, por querer. Ninguno lo hemos ganado sobrado. Al cien por ciento ganamos a cualquiera. Si no está al cine por ciento nos puede ganar cualquiera".