Anquela: "Me gustaría seguir, estoy orgulloso de pertenecer al Oviedo"

El Oviedo completó hoy su penúltima sesión de entrenamiento en El Requexón antes de recibir al Huesca el sábado en el Tartiere (20.30 horas, Liga 123 tv). Anquela, que está en la boca de los aficionados azules por su posible renovación por el club azul, atendió a los medios después del entrenamiento. Su rueda de prensa, una de las más largas desde que está en el club azul, no tiene desperdicio. Anquela habló sobre absolutamente todo: las notas de la temporada, la desilusión de no lograr entrar en play-off y su futuro. Estas fueron sus palabras más destacadas. Sobre su futuro dejó entrever su continuidad. De hecho, el club ya prepara la próxima temporada con él en el banquillo, como adelantó en la edición de hoy este periódico.

Las opciones del último partido ante el Huesca: "Es lo que estamos pregonando durante todo el año, hasta el final y a ver lo que pasa. Hemos estado en mejores condiciones que el domingo, pero estamos en lo que hemos dicho. Está claro que me gustaría llegar al ultimo partido dependiendo de nosotros, hemos perdido esas opciones y vamos a competir".

Valoración de la temporada hasta ahora: "He oído palabra fracaso y es una palabra que se ha utilizado de forma gratuita. Yo he oído aquí que las notas se ponen al final. En lo real hemos cubierto un año bastante aceptable, desilusión si, fracaso no. Queríamos estar arriba e intentar ascender porque tenemos esa mentalidad, que podamos es otra historia. Mi equipo lo ha dado todo y en algunas fases hemos dado mucho más. De la mentira no se puede vivir, hay que ponerse al día y vivir la realidad. Los señores que cogieron este equipo llegaron en la más absoluta ruina y lo han reflotado. Están haciendo las cosas con unos cimientos solidos y unas bases fuertes, para intentar no deberle una perra a nadie. El futbolista que cobra tanto en un equipo aquí pide más más, por los aires de grandeza que ha tenido este club".

Las pretensiones económicas de los futbolistas que pretende el Oviedo: "No hemos engañado a nadie. Yo me siento aquí (para la planificación), con Joaquín, y aquí los que vienen quieren cobrar más. El Oviedo está haciendo las cosas bien con cimientos sólidos, no podemos desvirtuar la realidad y creo que no estoy equivocado. No hay que olvidarse nunca de dónde venimos".

Su futuro: "Estoy muy orgulloso de estar trabajando con esta gente y de pertenecer al Real Oviedo y ojalá pudiese trabajar más tiempo, porque quiero seguir aquí, pero tengo que ganármelo. No le daría tres años de contrato a nadie, le daría un año, como a mí. Hay que quitarse esa mentalidad arcaica, que no es la realidad. Los que llevan este equipo Están poniendo al equipo en el mundo".