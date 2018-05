Boateng: "Me gustaría ir al Oviedo, es un histórico"

Boateng, con el Melilla este año en el partido contra el C. D. San Fernando.

Richard Boateng, jugador de la UD Melilla que pretende el Oviedo para la próxima temporada, vería con muy buenos ojos su posible incorporación a la disciplina azul este verano. "Me gustaría ir al Oviedo porque es un club grande e histórico. Creo que estaría a gusto allí", señaló el futbolista anoche en conversación telefónica con LA NUEVA ESPAÑA.

En estos momentos el jugador ghanés se encuentra ajetreado con temas familiares y con varios actos relacionados con su club actual y deja en manos de su representante su futuro, que le remitirá en los próximos días varias ofertas "interesantes", entre ellas la del Oviedo. Las negociaciones del club azul por Boateng están avanzadas, según aseguran diversas fuentes conocedoras de la operación, pero todavía no cerradas. De hecho falta el acuerdo y la firma, que podría llegar en los próximos días. "La semana que viene hablaré con mi representante", señala Boateng, que define el interés del Oviedo como muy "llamativo". "Si me lo ofrecen la verdad que sí me gustaría", insiste.

Además de las buenas palabras del jugador ghanés sobre su posible futuro equipo, la incorporación de Boateng a la disciplina oviedista vendría avalada por Anquela. Boateng, que nació en Acra, capital de Ghana, la misma población que el oviedista Yeboah y el exazul Owusu, tiene pocas referencias directas del club carbayón. Compartió vestuario hasta este año con el exjugador azul Dani Barrio, con el que tiene una gran relación, pero aún no ha podido hablar con él sobre el asunto al estar de vacaciones y ocupado en otros asuntos. El ghanés espera movimientos sobre su futuro, que tiene claro será en Segunda.