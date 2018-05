"Está capacitado para jugar en Segunda"

Con la posible incorporación de Richard Boateng, mediapunta ghanés de 25 años en las filas del Melilla, con el que negocia el Oviedo de cara a la próxima temporada, el club azul ganaría un centrocampista ofensivo de mucha "calidad y llegada de segunda linea", según dicen compañeros de vestuario y técnicos que le han entrenado desde su llegada a España. Boateng cumple 26 años en julio, jugó 31 partidos en el Melilla de Segunda B y anotó 13 goles. "Es un centrocampista de corte ofensivo que destaca sobre todo por su llegada a situaciones de gol desde atrás", explica a este periódico Manolo Herrero, exentrenador del Melilla y el último técnico de Boateng hasta la fecha. "Muy físico, no es que sea muy rápido, pero es fuerte y domina el juego aéreo. Ha progesado mucho y puede jugar de varias posiciones. Yo lo he utilizado de mediocentro con un esquema de tres, de medipunta e incluso terminó jugando de delantero centro".

Boateng, diestro, aunque maneja con soltura la izquierda, ha logrado marcar catorce tantos en el grupo IV de Segunda B. Uno de ellos, el que le metió al Jumilla, le sirvió al ghanés para ganar el premio a mejor gol de la temporada en su grupo.

Herrero cree que Boateng está listo para asentarse en un equipo de una categoría superior. "Creo que sí, está para dar el salto. Tiene nivel para jugar en Segunda División". Anquela preguntó recientemente al extécnico del Melilla sobre las condiciones de Boateng, tanto futbolísticas como personales: "Es un muy buen chaval, trabajador y currante. Buen compañero, no ha dado ningún problema. Se hace querer mucho por el vestuario porque es muy bromista", explica. El propio futbolista aclaró su futuro con Herrero. "Me dijo que tenía ofertas y que no iba a seguir en el Melilla, que iba a ir a Segunda División", finaliza.

Otro que conoce bien a Boateng es Juan Sabas, el entrenador del Extremadura, equipo del grupo IV de Segunda B que en estos momentos lucha por ascender a Segunda (tras eliminar al filial del Deportivo se enfrentará al Mirandés de Cervero en la segunda ronda). El ghanés estuvo en Almendralejo seis meses a las órdenes de Sabas desde diciembre de 2016 hasta final de temporada y en el club extremeño guardan muy buen recuerdo de él. "Es un gran futbolista con condiciones sobradas para jugar en Segunda. Suele jugar de mediapunta, pero si le pones en el doble pivote trabaja como el que más y tiene mucha llegada", argumenta Sabas. Cree el técnico que Boateng puede ser apto para un equipo como el Oviedo, con aspiraciones para subir a Primera, si se le asigna la función decuada. "Sería adecuado dentro de un rol que quizá no sea el más importante, pero que sí le permita aportar", añade. En lo personal Sabas define a Boateng como una persona "muy hogareña y un gran tipo y compañero".

Dani Barrio, asturiano, cancerbero asturiano del Melilla, habla maravillas sobre Boateng, su todavía compañero de equipo. "Cuando llega arriba no sé qué tiene que le caen todos los goles. La primera vuelta podría haber metido 20 y no pasaba nada. Fue la estrella del equipo este año", admite Barrio. En opinión del gijonés donde mejor rinde Boateng es de mediapuna: "Cuanto más arriba mejor, porque se aprovecha mejor su capacidad goleadora. Además, también tiene calidad y puede generar juego. Si todo va bien las cosas le tienen que ir rodadas, veremos cómo le va en Oviedo si es que al final se confirma". No difiere Barrio con Sabas o Herrero en su opinión personal sobre Boateng: "Se hace querer y siempre está feliz" Boateng tiene ya una amplia trayectoria en equipos españoles. Se incorporó al Granada cuando todavía era juvenil y llegó a debutar en Primera (2011-2012) con Lucas Alcaraz. Luego jugó en el San Roque extremeño, volvió al filial del Granada y fichó por el Aris de Limassol, de Chipre, antes de recalar en el Extremadura y en el Melilla.