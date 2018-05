El Oviedo suma 1,5 millones más tras la última ampliación de capital

El Oviedo ya ha cristalizado el tramo final de su ambiciosa ampliación de capital. Durante el penúltimo proceso, en diciembre de 2017, un inversor se quedó a las puertas de entrar en el club por problemas burocráticos y el Oviedo abrió hace pocos meses una puerta a una nueva ampliación que permitiese a entrar a ese nuevo socio. Ese escollo ya se ha salvado y el último tramo de la ampliación se cerró con la captación de 1,5 millones de euros más para las arcas del club, tras la suscripción de 50.063 nuevas acciones. Con ese ingreso, el capital social del Oviedo supera ya los 18 millones de euros, lo que se convierte en la cifra más alta en la historia del club.

No es eso lo único reseñable de la finalización de esta última ampliación de capital, que estaba destinada principalmente a acabar con la deuda del Oviedo, que se situaba en poco más 4 millones de euros en junio de 2017. El Oviedo ha ingresado a suma de las dos ampliaciones un total de 4,7 millones de euros, que, si bien no quiere decir que vayan destinados a acabar con la deuda de forma directa, habla bien a las claras del músculo financiero de la entidad y que el objetivo de deuda cero está próximo a corto plazo si no se ha logrado ya. Con la nueva inyección de 1,5 millones de euros los nuevos inversores que han entrado en el club, todos próximos a Carso y de la mano del gigante mexicano, alcanzan casi el 10% del capital social del Oviedo. El Grupo Carso, no obstante, sigue siendo el accionista con el control mayoritario del club azul, aunque la distribución de las acciones ha sufrido unos leves cambios. Carso controla directamente el 64,15 % de la entidad, seguido por los accionistas minoritarios, que tienen el 18,40%.

En tercer lugar se colocarían el conjunto de estos nuevos inversores que han entrado recientemente de la mano de Carso, con un 9,47% de acciones. Después está el exdueño y expresidente del Oviedo Alberto González, visto recientemente por Oviedo, que aún tiene el 3,89% a través de la sociedad Control Sport. Por último se sitúan el Ayuntamiento de Oviedo con el 2,71% de las acciones y Celso González con un 1,38%. Esta última ampliación del Oviedo acentúa el gran vuelco económico positivo que ha dado la institución desde que Carso entrase en el club en 20112, cuando el Oviedo estaba al borde de la desaparición. En la última junta de la entidad el capital social era de 17,5 millones de euros y el valor del equipo, según afirmó el presidente Jorge Menéndez Vallina, era de 50 millones de euros. El objetivo de la deuda cero, tras los últimos movimientos económicos del Oviedo, puede ser una realidad en un muy breve plazo.