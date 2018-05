Saúl Berjón quiere que el jienense siga el año que viene

El extremo del Oviedo, Saúl Berjón, fue muy claro ayer cuando se le pregunto su opinión sobre la posible continuidad de Anquela. "Es una cosa que no me incumbe a mí, pero si me preguntas por supuesto que sí", declaró ayer el ovetense, uno de los más destacados del año, que recibió el premio al mejor jugador del Oviedo esta temporada. Sobre la situación actual del equipo dijo que "la semana fue más difícil de lo normal después de la derrota en León pero tenemos un partido más en juego, hay muy pocas posibilidades, pero las hay. Tenemos que centrarnos en ganar al Huesca como sea y luego que pase lo que tenga que pasar", afirmó el canterano. "Aquí nos agarramos a un clavo ardiendo, ojalá el sábado cuando pite el árbitro estemos celebrando un play-off", dijo.