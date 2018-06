La última bala de Olmes

El partido de mañana ante el Huesca en el Tartiere (20.30 horas) será la última oportunidad que tenga Olmes García para debutar como jugador azul. El delantero colombiano, el único refuerzo del Oviedo en el mercado de invierno, aún no se ha estrenado con el equipo pese a llevar ya más de un mes entrenando al mismo ritmo que sus compañeros, después de superar el esguince de tobillo sufrido en febrero que le hizo estar casi dos meses en el dique seco. Olmes no es que no haya jugado ni un minuto como jugador azul, es que ni siquiera ha llegado a entrar en alguna convocatoria de Anquela desde que está recuperado. El propio jienense reconoció a los pocos días de que Olmes llegase que no tenía referencias sobre el colombiano y que "sólo lo había visto en un video". Habrá que esperar, previsiblemente a mañana, para saber si esta vez el técnico, poco dado a grandes cambios, siendo además en víspera de un importante partido (el Oviedo se puede meter en un play-off) le da la oportunidad en el Tartiere al atacante colombiano.

Tampoco está clara cuál sería la posición táctica de Olmes en el frente de ataque carbayón. En las sesiones de entrenamiento en El Requexón Anquela ha probado con él en casi todas las ubicaciones de ataque: de extremo en las dos bandas, de segundo punta y de delantero centro. Pese a su difícil situación, sin ningún minuto, Olmes se muestra siempre muy risueño en las sesiones de El Requexón, muy metido en los ejercicios y sin perder la esperanza en su posible debut. El colombiano, propiedad del Real Salt Lake, y cedido en el Oviedo por el América de Cali, estaba llamado a ser un recambio en la delantera para Linares y Toché y las lesiones han truncado su periplo en Asturias.