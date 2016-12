Las mejores vistas de la luna Pandora de Saturno

Una imagen de la nave espacial Cassini de la NASA es una de las vistas de mayor resolución jamás tomadas de la Luna Pandora de Saturno. Pandora, con una diámetro de 84 kilómetros, se mueve a través de la órbita de Saturno justo fuera del estrecho anillo F.



La nave espacial capturó una espectacular sucesión de imágenes durante su vuelo más cercano de Pandora el 18 de diciembre de 2016, durante la tercera parte de su singladura por los bordes exteriores de los anillos principales de Saturno.





On its latest ring-grazing orbit, @CassiniSaturn got up close and personal with tiny moon #Pandora. https://t.co/Op1ux4nXPh pic.twitter.com/Mo9CpMKnyG